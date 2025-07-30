Động lực mới cho phát triển thương mại, dịch vụ

Thương mại, dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Việc hợp nhất ba tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh Phú Thọ (mới) mở ra cơ hội lớn để lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Không gian kinh tế được mở rộng, thị trường tiêu dùng có quy mô lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối liên vùng, tái cơ cấu hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Với quy mô dân số khoảng 4 triệu người, tỉnh Phú Thọ có thị trường tiêu dùng lớn, có sức mua cao và đa dạng, là động lực để phát triển các hoạt động thương mại, logistics, bán lẻ, tài chính, du lịch, dịch vụ đời sống... Quy mô thị trường và tiềm năng tiêu dùng ngày càng hấp dẫn, hứa hẹn sẽ thu hút các nhà đầu tư lớn phát triển các dịch vụ trên địa bàn.

Hiện nay, trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng khoảng 30%. Hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh tương đối phát triển, mạng lưới phân phối mở rộng ở cả đô thị và nông thôn, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của Nhân dân. Toàn tỉnh hiện có trên 360 chợ, 9 trung tâm thương mại, 29 siêu thị; hệ thống cửa hàng tiện ích Winmart+ trải rộng. Hạ tầng du lịch có trên 40 khu, điểm du lịch, trong đó nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh đã thu hút được lượng lớn khách du lịch. Kinh doanh vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho sản xuất, kinh doanh; hình thành một số sản phẩm dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, vui chơi giải trí... có chất lượng cao.

Với nền tảng bán lẻ đa dạng, hệ thống phân phối đang mở rộng, chuyển đổi số phát triển là tiền đề để tỉnh Phú Thọ xây dựng hệ thống dịch vụ quy mô, năng động và có khả năng cạnh tranh cao.

Siêu thị Co.opmart Việt Trì với hệ thống hàng hóa đa dạng, góp phần phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại và kích cầu tiêu dùng nội địa.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Đất Việt Xanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết: “Trong không gian kinh tế của tỉnh Phú Thọ hiện nay, thương mại, dịch vụ trong đó du lịch có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là ở khía cạnh đa dạng hóa sản phẩm. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các tour du lịch liên vùng kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng... mang đến trải nghiệm phong phú và hấp dẫn hơn cho du khách. Việc mở rộng liên kết giữa các lĩnh vực còn tạo động lực cho vận tải, lưu trú, ẩm thực, giải trí phát triển đồng bộ... góp phần nâng cao năng lực phục vụ và sức cạnh tranh của ngành du lịch theo hướng bền vững, có chiều sâu”.

6 tháng đầu năm 2025, khu vực dịch vụ của tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng tốt, ước tăng 8,2%. Kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng được đẩy mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong 6 tháng đầu năm ước đạt 94.150 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 75%.

HTX Green Food (phường Việt Trì) chuyên kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh và các sản phẩm đặc sản vùng miền khác. Anh Cù Mạnh Hải, Giám đốc HTX cho biết: “Sau sáp nhập tỉnh, với không gian rộng hơn, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Phú Thọ càng đa dạng và phong phú hơn, bao gồm từ nông sản tươi đến thực phẩm chế biến. Đây cũng là cơ hội để các HTX mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy liên kết nội tỉnh, nâng cao giá trị đặc sản địa phương”.

Tuy nhiên, phát triển thương mại dịch vụ của tỉnh còn một số hạn chế như: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng thương mại, vận tải, logistics còn chưa thực sự đồng bộ; trình độ nguồn nhân lực ngành dịch vụ còn hạn chế dẫn tới chất lượng một số dịch vụ còn thấp. Dịch vụ du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có nhiều sản phẩm đặc trưng để thu hút khách, còn mang tính mùa vụ...

Thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế cạnh tranh, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị, các loại hình dịch vụ vận tải, kho bãi hiện đại, phát triển trung tâm dịch vụ logistics. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng nội địa; phát triển thị trường tiêu dùng nội địa, thương mại điện tử, hệ thống phân phối qua nền tảng số; thúc đẩy tiêu dùng xanh, bền vững; khai thác yếu tố cảnh quan thiên nhiên gắn với các di tích văn hoá, lịch sử để thu hút khách du lịch; chú trọng liên kết giữa các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh trong vùng giúp mở rộng không gian, phát huy thế mạnh của địa phương, hình thành sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Nguyễn Huế