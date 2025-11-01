Quyết tâm thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, những ngày qua, các địa phương đang quyết tâm tăng cường nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai và phục vụ người dân tốt hơn.

UBND phường Vân Phú tổ chức hội nghị triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Tính đến hết tháng 10, phường Vân Phú đã triển khai đồng bộ, quyết liệt chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai, đạt nhiều kết quả nổi bật. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, UBND phường đã triển khai tuyên truyền trực tiếp đồng bộ đến từng tổ, khu dân cư trên địa bàn, giúp người dân nắm rõ mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm trong việc cung cấp, chuẩn hóa thông tin đất đai.

Hiện toàn phường có trên 12.000 thửa đất ở, số hồ sơ đất đai thu thập 11.125 , trong đó có 10.307 hồ sơ đã được quét, scan, chụp số hóa; 8.372 hồ sơ chuyển công an phường đối khớp dữ liệu và 5.169 hồ sơ chuyển văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Việt Trì.

Để đạt được kết quả này, phường Vân Phú đã chủ động thành lập các tổ công tác chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các khu dân cư, tổ dân phố để rà soát, thống kê, hướng dẫn người dân kê khai thông tin đất đai. Việc làm này không chỉ giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong quản lý, sử dụng đất, mà còn giúp quá trình thu thập dữ liệu diễn ra nhanh chóng, chính xác, hạn chế tình trạng thiếu sót hoặc sai lệch thông tin.

Cán bộ phòng kính tế, hạ tầng và đô thị phường Vân Phú kiểm tra, rà soát thông tin trước khi nhập dữ liệu

Không dừng lại ở việc hỗ trợ thủ tục hành chính, phường còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt như: tổ chức họp tổ dân phố, hướng dẫn chi tiết, qua các kênh truyền thông, bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ tại các hộ gặp khó khăn trong việc kê khai hồ sơ.

Bà Phạm Hồng Thúy – Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Vân Phú cho biết: Việc làm sạch dữ liệu đất đai là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, kết nối thông tin đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Phường xác định lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đảm bảo không để người dân phải đi lại nhiều lần hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục...

Cùng với phường Vân Phú, tại xã Dân Chủ, chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai cũng được triển khai với quyết tâm cao và cách làm sáng tạo, linh hoạt. Bà Nguyễn Thị Mây – Phó trưởng phòng Kinh tế xã Dân Chủ cho biết: UBND xã đã thành lập Tổ công tác tham gia thực hiện chiến dịch phối hợp lực lượng công an xã và 35 khu dân cư trên địa bàn.

Hiện toàn xã có trên 4.800 hộ dân, số hồ sơ thu nhập là 4.320 và nhập dữ liệu về chủ sử dụng, diện tích, hiện trạng và nguồn gốc đất, đạt 97%, các hồ sơ đều đã được lập biểu và chuyển sang công an xã đối suất thông tin...

Ngay từ những ngày đầu triển khai, công tác tuyên truyền, vận động đã được tổ chức sâu rộng, toàn diện trên hệ thống loa truyền thanh,các cuộc họp khu dân cư, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Nhờ vậy, người dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của chiến dịch đối với công tác quản lý nhà nước, cũng như đối với quyền lợi trực tiếp của từng hộ gia đình trong sử dụng và xác lập quyền sở hữu đất đai hợp pháp.

Ông Hán Văn Vượng ở khu 5, xã Dân Chủ cho biết: Qua hệ thống loa phát thanh và nhóm zalo của khu dân cư, chúng tôi đã nắm bắt được thông tin liên quan đến chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai. Tổ công tác xã đã đến tận nhà hướng dẫn để gia đình hoàn thành các thủ tục liên quan. Chúng tôi mong muốn sau khi số hóa dữ liệu thì việc tra cứu, kiểm soát thông tin về đất đai sẽ thuận lợi hơn trước...

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Dân Chủ nhập cơ sở dữ liệu đất đai

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, nhiều điểm thu thập hồ sơ tập trung đã được thiết lập tại trụ sở UBND xã, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Công an xã và các nhà văn hóa khu dân cư. Tại mỗi điểm đều bố trí cán bộ chuyên môn, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và tổ dân phố tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ.

Đặc biệt, đội lưu động được thành lập để đến tận nhà những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu hoặc ở xa trung tâm, giúp họ kê khai thông tin, chụp, quét hồ sơ tại chỗ, bảo đảm không người dân nào bị bỏ sót. Quá trình này được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và an toàn dữ liệu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chiến dịch để thu thập, sử dụng thông tin sai mục đích.

Có thể thấy, số hóa dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm cần sự tham gia của toàn dân. Việc thực hiện chiến dịch 90 ngày là cơ hội để các địa phương giải quyết triệt để tình trạng dữ liệu đất đai thiếu thống nhất.

Khi dữ liệu được làm sạch, minh bạch và gắn kết với dữ liệu dân cư, sẽ tạo nền tảng vững chắc để quản lý hiệu quả hơn, phục vụ Nhân dân trên địa bàn nhanh chóng và hiệu quả. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được chuẩn số hóa và kết nối liên thông với các hệ thống dữ liệu của Tỉnh và Quốc gia sẽ giúp đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư.

Đồng thời, người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi các thủ tục hành chính như cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, thế chấp hay thừa kế diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn trước.

