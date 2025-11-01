Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Á Mỹ

Những giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp... đã góp phần quyết định hiệu quả sản xuất, kinh doanh và làm nên thương hiệu, khẳng định uy tín của Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ(AMY GRUPO), K hu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, xã Liên Hòa.

AMY GRUPO xây dựng nền tảng văn hóa từ đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên nghiệp.

Xác định văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của công ty, AMY GRUPO - doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát đặc biệt quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, công nhân, người lao động. Công ty coi công tác xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp với khách hàng, văn hóa ứng xử trong nội bộ là yếu tố nền tảng hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh. Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội...

Ngay từ khi thành lập, AMY GRUPO đã xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp dựa trên mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững, lấy lợi ích chung của cổ đông, người lao động và xã hội làm kim chỉ nam hành động. Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, AMY GRUPO xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên, từ lãnh đạo đến nhân viên, người lao động. Các hoạt động được thực hiện dựa trên những nội quy, quy định đã được thiết lập. Nhằm tạo sự lan tỏa, AMY GRUPO đẩy mạnh tuyên truyền nội bộ, giúp văn hóa doanh nghiệp được nhắc lại và củng cố mỗi ngày.

Hiểu rằng văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ người đứng đầu, AMY GRUPO luôn đề cao tính chính trực, minh bạch, luôn đặt lợi ích của khách hàng, người lao động và cộng đồng lên hàng đầu; khuyến khích đội ngũ lãnh đạo, quản lý làm gương, dẫn dắt bằng hành động thay vì mệnh lệnh. Văn hóa AMY GRUPO còn được xây dựng từ môi trường làm việc tích cực, nhân văn và bằng những hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng...

Văn hóa doanh nghiệp đã hỗ trợ, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của AMY.

Theo ông Trần Tuấn Đại - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc AMY GRUPO, văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những sản phẩm, các giá trị vật chất, tinh thần doanh nghiệp tạo ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thực tế, văn hóa doanh nghiệp đã hỗ trợ, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của AMY. Minh chứng rõ nét, văn hóa AMY GRUPO đã tạo ra môi trường làm việc văn minh, năng động, đoàn kết. Mọi nhân viên, người lao động đều có cơ hội cạnh tranh công bằng, phát triển toàn diện. Điều này giúp AMY GRUPO thu hút nhân tài, khuyến khích người lao động học tập, nâng cao năng lực; tích cực tham gia, phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu chung của công ty.

Bên cạnh đó, văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo dựng niềm tin khách hàng; xây dựng, quảng bá thương hiệu, uy tín của AMY GRUPO. Nhờ đó, những năm qua, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu sản xuất, kinh doanh của AMY GRUPO đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 9 tháng năm 2025, AMY GRUPO đã cung cấp cho thị trường hơn 37 triệu m2 gạch ốp lát các loại, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024, vượt 6,3% so với kế hoạch 9 tháng. Hiện AMY GRUPO giải quyết việc làm ổn định cho hơn 2.500 lao động với thu nhập từ 9 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam và quốc tế, thời gian tới, AMY GRUPO chú trọng đầu tư chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự. Tập trung nghiên cứu, phát triển để tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội, đáp ứng yêu cầu thay đổi liên tục của khách hàng và thành tựu nghiên cứu khoa học vật liệu mới. Đây là yếu tố then chốt để AMY GRUPO tạo lợi thế cạnh tranh không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.

Cùng đó, AMY GRUPO tiếp tục phát triển những giá trị văn hóa doanh nghiệp, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể và những cá nhân xuất sắc, xây dựng hệ thống quảng trị, tổ chức khoa học để đảm bảo thích nghi với sự thay đổi môi trường kinh doanh. Đồng thời, liên tục đầu tư chuyên sâu để làm phong phú hàng hóa, ngành vật liệu xây dựng; phát triển năng lực công ty thật sự khoa học, đổi mới, sáng tạo, giữ uy tín, phát triển cộng đồng hợp tác, tạo chuỗi cung ứng bền vững và chủ động, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất.

Trần Tỉnh