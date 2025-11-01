Nghiệm thu, đóng điện công trình lắp đặt Máy biến áp T2 Trạm biến áp 110kV Tam Nông

Ngày 31/10, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công dự án “Công trình lắp đặt máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Tam Nông” với công suất 63 MVA.

Đây là trạm biến áp được thiết kế theo tiêu chí trạm biến áp không người trực, đầu tư hệ thống SCADA được kết nối đến các thiết bị trong trạm, cho phép kết nối, giám sát tình trạng vận hành của thiết bị theo thời gian thực và thực hiện trao đổi dữ liệu SCADA với Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm điều khiển xa tại Phú Thọ.

Cán bộ kỹ thuật Công ty Điện lực Phú Thọ, Ban quản lý dự án lưới điện kiểm tra máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Tam Nông trước khi đóng điện.

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần chống quá tải cho máy biến áp T1, đáp ứng tiêu chí N-1 cho lưới điện 110kV tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp điện an toàn và kịp thời cho các khách hàng khu vực trong khu vực và địa bàn lân cận.

Đăng Khoa