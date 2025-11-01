Khánh thành Trang trại chăn nuôi hươu tập trung

Ngày 1/11, Hợp tác xã Chăn nuôi Hươu Việt Hùng – xã Hợp Lý tổ chức Lễ khánh thành Trang trại chăn nuôi hươu tập trung tại xã Hợp Lý. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng tập trung - hiện đại - bền vững.

Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu trọng tâm. Trong đó, chăn nuôi hươu là một hướng đi mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân.

Hợp tác xã Chăn nuôi Hươu Việt Hùng khánh thành trang trại chăn nuôi hươu tập trung với diện tích 3.000 m2

Nắm bắt chủ trương đúng đắn đó, Hợp tác xã Chăn nuôi Hươu Việt Hùng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi hươu tập trung với diện tích 3.000 m2, quy mô hơn 100 con hươu. Trang trại được thiết kế theo hướng hiện đại, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thân thiện môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật.

Sản lượng nhung hươu dự kiến đạt khoảng trên 100 kg/năm, mang lại giá trị kinh tế cao, mở ra hướng phát triển ổn định, lâu dài cho người dân địa phương. Trang trại cũng góp phần tạo công ăn việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo đúng định hướng của tỉnh.

Lãnh đạo xã Hợp Lý tham quan các sản phẩm từ nhung hươu của Hợp tác xã Chăn nuôi Hươu Việt Hùng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hợp tác xã Chăn nuôi Hươu Việt Hùng khẳng định, việc khánh thành Trang trại chăn nuôi hươu tập trung tại xã Hợp Lý không chỉ là một công trình kinh tế mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu nhung hươu Đất Tổ, nâng cao vị thế sản phẩm hươu đặc sản của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sản phẩm nhung hươu từ Hợp tác xã Chăn nuôi Hươu Việt Hùng mang lại giá trị kinh tế cao và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương

Để mô hình phát triển hiệu quả, Hợp tác xã Chăn nuôi Hươu Việt Hùng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành cũng như sự đồng hành của các doanh nghiệp, đối tác và bà con nông dân. Với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng, Trang trại hươu tập trung Việt Hùng tại xã Hợp Lý sẽ trở thành mô hình điểm tiêu biểu, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Lê Minh