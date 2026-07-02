Đồng thuận - “chìa khóa” thành công trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, quá trình thực hiện đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Người dân xã Nhân Nghĩa bỏ phiếu đồng thuận với phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Lấy người dân làm trung tâm

Ngay từ khi triển khai chủ trương, các địa phương trong tỉnh đã xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then chốt. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được huy động vào cuộc, tập trung giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Tại xã Nhân Nghĩa, xác định sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định thành công, Đảng ủy, UBND xã đã thành lập 4 tổ công tác trực tiếp đến từng khu dân cư để tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Các tổ công tác dành nhiều thời gian gặp gỡ, đối thoại với người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời giải đáp những băn khoăn, kiến nghị liên quan đến Đề án, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sắp xếp. Đồng chí Bùi Văn Tiềm - Bí thư Chi bộ xóm Vó Giữa (được thành lập trên cơ sở sáp nhập xóm Vó Giữa và xóm Vó Dò) cho biết: "Ban đầu, một số người dân còn băn khoăn vì gắn bó lâu năm với tên gọi cũ của xóm. Chúng tôi đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích về lợi ích của việc sáp nhập, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến để báo cáo cấp trên xem xét. Nhờ đó, người dân dần hiểu và đồng thuận".

Việc lấy ý kiến cử tri được xã tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu kín, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định. Kết quả tổng hợp cho thấy, đa số cử tri đồng thuận cao với phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri với sự đồng thuận cao, xã Nhân Nghĩa tiếp tục thực hiện các bước theo đúng trình tự, thủ tục. Sáng 26/6, HĐND xã Nhân Nghĩa khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nội dung về sắp xếp, đổi tên thôn trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến Nhân dân và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận kỹ lưỡng Đề án, dự thảo Nghị quyết.

Theo Nghị quyết được thông qua, sau khi thực hiện sắp xếp, xã Nhân Nghĩa giảm từ 28 xóm, phố xuống còn 22 xóm. Kết quả, 100% đại biểu HĐND xã dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, đổi tên xóm, phố. Sự thống nhất tuyệt đối của HĐND xã là minh chứng cho sự đồng thuận từ cơ sở, khi chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân.

Đồng chí Bùi Như Khóa - Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết: "Quan điểm của xã là tuyên truyền phải đi trước một bước, mọi chủ trương đều phải được công khai để người dân biết, bàn và tham gia ý kiến. Những nội dung người dân còn băn khoăn đều được các tổ công tác trực tiếp giải thích, đối thoại ngay tại khu dân cư, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động".

Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Với quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố được tỉnh Phú Thọ triển khai thận trọng, bài bản. Toàn tỉnh có 141/148 xã, phường thực hiện sắp xếp, với 1.989 thôn, tổ dân phố thuộc diện bắt buộc và 995 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Sau khi hoàn thành, số lượng thôn, tổ dân phố trên địa bàn sẽ giảm từ 5.049 xuống còn 3.082 đơn vị, tương đương giảm 1.967 đầu mối. Khối lượng công việc lớn, phạm vi tác động rộng, song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ ở cơ sở, việc lấy ý kiến cử tri tại nhiều địa phương đều đạt tỷ lệ đồng thuận cao, tạo nền tảng thuận lợi để chủ trương đi vào cuộc sống.

Theo đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã góp phần giảm đáng kể số lượng đơn vị hành chính ở cơ sở, tinh giản đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Không chỉ tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên, việc sắp xếp còn tạo điều kiện thuận lợi để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thực tiễn tại nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, nơi nào làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ và lắng nghe ý kiến Nhân dân thì nơi đó việc sắp xếp diễn ra thuận lợi. Sự đồng thuận của người dân không chỉ góp phần hoàn thành chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước mà còn mở ra cơ hội để các khu dân cư phát triển bền vững, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là giảm đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tỉnh luôn yêu cầu các địa phương thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, lấy sự đồng thuận của người dân làm thước đo thành công".

Từ cách làm bài bản, khoa học và gần dân, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đinh Thắng