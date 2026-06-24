Dòng vốn FDI mở lối chuyển dịch lao động

Không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất mới, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang làm thay đổi cấu trúc kinh tế - xã hội của Phú Thọ, trong đó rõ nét nhất là sự dịch chuyển của lực lượng lao động. Từ nền nông nghiệp truyền thống, ngày càng nhiều lao động địa phương bước vào nhà máy, khu công nghiệp, tham gia các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ. Đây là một trong những chuyển biến quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa của tỉnh.

Tại Khu công nghiệp Phú Hà, ngay từ sáng sớm, đội ngũ công nhân từ nhiều địa phương trong tỉnh tập trung về các nhà máy sản xuất điện tử, linh kiện... Trong số đó có không ít người trước đây từng gắn bó với ruộng đồng.

Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina, KCN Phú Hà đào tạo trực tiếp công nhân mới tuyển dụng.

Anh Nguyễn Văn Hưng, xã Phù Ninh từng là lao động nông nghiệp, cuộc sống chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và các công việc thời vụ. Khi các doanh nghiệp vào đầu tư tại khu công nghiệp, anh đã xin vào làm việc tại Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina, Khu công nghiệp (KCN) Phú Hà. Sau thời gian được đào tạo, gắn bó, anh đảm nhiệm vị trí vận hành máy và theo dõi sản phẩm.

“Làm nông nghiệp trước đây phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, có thời điểm thu nhập không ổn định. Vào nhà máy, công việc đều hơn, được đào tạo kỹ thuật, làm việc theo quy trình rõ ràng nên cuộc sống gia đình ổn định hơn”, anh Hưng chia sẻ.

Tương tự, chị Đinh Thị Lan, công nhân tại Công ty TNHH GY, Cụm công nghiệp (CCN) Yên Lập chia sẻ: Trước đây gia đình chủ yếu làm nông nghiệp và trồng rừng, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ. Sau khi vào làm tại Công ty TNHH GY, công việc ổn định hơn, được đào tạo kỹ năng và có thêm điều kiện cải thiện đời sống. “Công việc tại công ty cũng không vất vả lắm. Nếu đi đủ công và một chút tăng ca, thu nhập một tháng tính ra cũng được 10 triệu. So với mặt bằng thu nhập của lao động nông thôn thì mức thu nhập ở đây khá cao”, chị Lan cho biết.

Tại nhiều địa phương có khu, cụm công nghiệp phát triển như Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Ba, Bình Xuyên, Bình Tuyền, Sông Lô... một bộ phận lớn lao động nông thôn đang chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang làm việc trong các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ.

Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh của kinh tế Phú Thọ với sự chuyển dịch rõ nét từ mô hình dựa nhiều vào nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp - dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn này đạt khoảng 7,5%/năm. Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại: Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ năm 2025 chiếm khoảng 86,8%, tăng mạnh so với năm 2020; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn khoảng 13,2% (năm 2020 là 17,3%).

Các doanh nghiệp liên kết tuyển dụng trực tiếp lao động phổ thông.

Hiện nay, Phú Thọ thu hút được 747 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 15 tỷ USD. Khu vực FDI đang tạo việc làm cho khoảng 260.000 lao động, đóng góp khoảng 90% tổng kim ngạch xuất khẩu và gần 50% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đưa địa phương trở thành một trong những trung tâm thu hút đầu tư lớn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của tỉnh trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Nguồn vốn này tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, sản xuất linh kiện, thiết bị công nghệ cao - những ngành tạo ra nhu cầu lớn về lao động.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng công nghiệp tiếp tục mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 30 KCN được thành lập, trong đó 17 KCN đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%, thu hút khoảng 840 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các KCN đã và đang tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người dân.

Sự chuyển dịch lao động không chỉ thay đổi nơi làm việc, mà còn là quá trình thay đổi phương thức sản xuất và chất lượng nguồn nhân lực, kéo theo nhu cầu lớn về vận tải, logistics, nhà ở công nhân, thương mại, ăn uống, sửa chữa, cung ứng vật tư... Nhiều hộ dân tại các vùng ven khu công nghiệp đã chuyển đổi mô hình sinh kế, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ.

Tại Khu công nghiệp Khai Quang (phường Vĩnh Phúc), các quán ăn phục vụ công nhân luôn nhộn nhịp. Chị Phương Linh, chủ một quán ăn sáng cho biết, trước đây gia đình chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Khi khu công nghiệp phát triển, nhận thấy nhu cầu ăn uống của công nhân tăng cao, chị mạnh dạn mở quán và từng bước mở rộng quy mô kinh doanh.

Nếu trước đây lợi thế của Phú Thọ chủ yếu nằm ở quỹ đất, nguồn lao động nông thôn dồi dào và nền sản xuất nông nghiệp truyền thống, thì nay những lợi thế đó đang được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển công nghiệp, giúp tỉnh từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Nhiều nông dân đã trở thành công nhân, kỹ thuật viên trong các nhà máy. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sản phẩm đồ chơi tại công ty TNHH GY, CCN Yên Lập.

Sự thay đổi rõ nét nhất thể hiện ở quá trình dịch chuyển lao động và phương thức sản xuất. Nhiều nông dân đã trở thành công nhân, kỹ thuật viên trong các nhà máy; những vùng sản xuất thuần nông đang dần hình thành các trung tâm công nghiệp mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về nghề nghiệp, mà còn phản ánh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trong hành trình công nghiệp hóa của tỉnh.

Từ nền kinh tế dựa nhiều vào nông nghiệp, Phú Thọ đang từng bước định hình cơ cấu phát triển mới, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò động lực tăng trưởng. Thu hút dòng vốn đầu tư FDI thời gian qua là động lực cốt lõi thúc đẩy quá trình chuyển dịch lao động mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ tại tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Tuấn