Dự báo ngày 30 - 31/8, Phú Thọ có mưa lớn, đề phòng sạt lở đất

Tối 29/8, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh. Theo đó, do ảnh hưởng của rìa Bắc dải hộ tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên ngày 30 đến đêm 31/8, khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 gây sạt lở tuyến đường tại xã vùng cao Vân Sơn.

Riêng khu vực phía Tây và Tây Nam tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực vùng núi: Hòa Bình, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo lượng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn 100mm/3 giờ.

Dự báo, trong mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, chính quyền và người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn. Đặc biệt là ứng phó với nguy cơ sạt lở ở vùng núi khu vực Hoà Bình, khi cơn bão số 5 và hoàn lưu sau bão vừa qua đã gây sạt trượt đất, đá tại nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông, khu dân cư.

Người dân cũng cần chú ý, tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn khi nước lũ dâng cao, chảy siết; không đi cất vó, đánh cá khi mưa lớn để đảm bảo an toàn tính mạng. Thông tin từ lực lượng chức năng, chỉ trong 3 ngày 26 - 28/8 đã có 4 người tử vong vì đuối nước.

Cẩm Lệ