Dự báo sáng 28/9 bão BUALOI sẽ đổ bộ đất liền, gây mưa lớn ở miền Bắc và miền Trung

Dự báo khoảng sáng 28/9, cơn bão số 10 (bão BUALOI) sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung, đến khoảng tối và đêm ngày 28/9 sẽ đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị, gây mưa lớn trên diện rộng.

Vị trí và đường đi của cơn bão số 10. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vào 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc; 114.9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 740 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11 - 12 (103 – 117 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo khoảng sáng 28/9, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng tối đến đêm ngày 28/9 đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa - TP Huế.

Các chuyên gia nhận định, bão BUALOI là cơn bão di chuyển rất nhanh (khoảng 30 - 35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Do ảnh hưởng của bão BUALO, ở Philippines có ít nhất 4 người chết, hơn 433.000 người đã được di tản do rủi ro lở đất và ngập lụt.

Đây là một cơn bão mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liến có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh (bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).

Các chuyên gia khí tượng nhận định, từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6 - 7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8 - 9.

Về mưa lớn, từ đêm ngày 27/9 - 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 – 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Về lũ, từ ngày 28 - 30/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông. Tại Bắc Bộ: Sông Thao, sông Hoàng Long và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3; hồ Hòa Bình, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Hồng - Thái Bình còn dưới BĐ1. Thanh Hóa: Sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Mã, sông Chu lên mức BĐ1 - BĐ2. Nghệ An: Thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Cả lên trên mức BĐ1. Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3, sông La lên trên mức BĐ1. Quảng Trị: Sông Gianh lên mức BĐ1-BĐ2; sông Kiến Giang lên mức BĐ2-BĐ3.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 - 8m, vùng gần tâm bão 8 – 10 m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 – 5 m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 – 7 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Đối với khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Về nước dâng do bão, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1 – 2 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5 - 2,0 m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

