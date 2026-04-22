Dự báo thời tiết tỉnh Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Bản tin dự báo thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2026.
Theo đó, dự báo: Từ đêm 22 - 24/4 (tức từ mùng 4 - 6/3 âm lịch), các khu vực tỉnh Phú Thọ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C.
Ngày 25 - 26/4, khu vực tỉnh Phú Thọ có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C.
Đối với khu vực trung tâm hành chính tỉnh Phú Thọ và khu vực Đền Hùng
Từ đêm 22 - 24/4, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23 - 24 độ C.
Ngày 25 - 26/4, có mây, có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24 - 25 độ C.
Đối với vùng núi cao Tam Đảo, từ đêm 22 - 24/4, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20 - 21 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C.
Ngày 25 - 26/4, vùng núi cao Tam Đảo có mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C, nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục lan rộng xuống các khu vực lân cận....
