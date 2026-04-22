Đêm 22/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, cảnh báo mưa dông nguy hiểm

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4.Từ ngày 23/4, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và dông rải rác, sau đó trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 23/4, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động với sóng cao từ 1,5-2,5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 23/4 đến 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; trong khi từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa dông rải rác. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm các hiện tượng cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình. Đồng thời, gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động của tàu thuyền.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 22/4

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, đêm chuyển Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc 35-36 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, đêm chuyển Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C, cao nhất 31–33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo TTXVN