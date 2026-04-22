Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao gặp mặt các CLB tham gia Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026

Tối 22/4, Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao - nhà tài trợ chính của Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 tổ chức chương trình gặp mặt các câu lạc bộ (CLB) tham dự giải.

Dự chương trình có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VHTT&DL; lãnh đạo Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; xã Lâm Thao cùng 8 CLB bóng chuyền nam, nữ tham gia thi đấu.

Văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao nhấn mạnh: Năm 2026 là năm thứ hai trong chặng đường hợp tác, Công ty tiếp tục đồng hành cùng Ban tổ chức với định hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, mở rộng quy mô giải đấu, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần tự hào dân tộc, hướng tới xây dựng Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 trở thành sự kiện thể thao, văn hóa có tầm vóc hội nhập quốc tế.

Đồng chí khẳng định, sự hiện diện của các đại biểu, CLB là minh chứng cho tinh thần hợp tác bền vững; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự chung sức, đồng lòng, giải đấu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, quy mô và sức hấp dẫn.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo kế hoạch, Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 diễn ra từ ngày 23-26/4/2026 (tức từ ngày 7-10/3 năm Bính Ngọ) tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu).

Đây là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở VHTT và DL tỉnh tổ chức từ năm 2004.

Giải được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, quy tụ 8 CLB bóng (4 CLB nam, 4 CLB nữ) có thành tích cao nhất tại giai đoạn I Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2026. Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ Bính Ngọ năm 2026, góp phần tôn vinh truyền thống thượng võ, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ, đồng thời là dịp đánh giá chất lượng huấn luyện, tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Nhân dịp này, Ban tổ chức giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 đã tặng hoa chúc mừng và hỗ trợ kinh phí cho các CLB bóng tham dự giải.

Một số hình ảnh lãnh đạo Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các CLB bóng chuyền.

Anh Thơ