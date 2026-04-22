Di chuyển 4 ngôi mộ vô chủ phục vụ dự án Khu nhà ở Tiên Cát

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai kế hoạch di chuyển các ngôi mộ vô chủ nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Theo kế hoạch, ngày 28/4/2026, đơn vị sẽ tổ chức di chuyển 4 ngôi mộ vô chủ tại nghĩa trang Rừng Dây, khu Tiền Phong, phường Thanh Miếu. Việc di chuyển nhằm phục vụ dự án Khu nhà ở Tiên Cát, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Trong số này, 3 ngôi mộ được thực hiện theo các quyết định số 228 và 448 với tổng kinh phí 81.297.399 đồng; 1 ngôi mộ còn lại theo Quyết định số 454 ngày 16/4/2026 với kinh phí 18.437.491 đồng. Đáng chú ý, mức kinh phí đối với các trường hợp theo Quyết định 448 đã được điều chỉnh, bổ sung ngày 15/4/2026.

Hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, đảm bảo việc di chuyển được thực hiện đúng quy định, phù hợp phong tục và đảm bảo yếu tố tâm linh.

Việc triển khai kế hoạch di chuyển các ngôi mộ vô chủ không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mà còn thể hiện sự chặt chẽ, minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của Nhà nước.

Thu Thủy