Thổ Tang - truyền thống quê hương, sức vươn nội tại

Những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước hướng về dấu mốc 30/4/1975 - ngày non sông thu về một mối, ký ức về một thời đạn lửa lại sống dậy trong lòng mỗi người dân Thổ Tang. Trên mảnh đất giàu truyền thống ấy, tinh thần dũng cảm trong chiến đấu đã hòa quyện với sự năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ đưa quê hương từng bước chuyển mình, hội nhập cùng dòng chảy phát triển của tỉnh và đất nước.

Trong những năm tháng kháng chiến, Thổ Tang không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là nơi hun đúc ý chí cách mạng kiên cường. Người dân nơi đây vừa sản xuất, vừa chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Truyền thống ấy không chỉ được ghi lại trong sử sách mà còn hiện hữu trong ký ức của nhiều thế hệ.

Hoạt động thương mại dịch vụ là điểm nhấn làm nên thương hiệu của Thổ Tang từ nhiều năm nay.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh của người Thổ Tang năm xưa hôm nay đã trở thành động lực để địa phương bước vào thời kỳ mới với một tâm thế chủ động, sáng tạo. Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, xã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Thổ Tang đã sáng tạo, nỗ lực, vượt khó và đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân đạt 78,7 triệu đồng/người/năm.

Điểm nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm gần 48%, công nghiệp - xây dựng hơn 42%, nông nghiệp chỉ còn khoảng 10%. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình từ tư duy sản xuất truyền thống sang kinh tế hàng hóa, dịch vụ.

Không chỉ dừng lại ở những con số, điều đáng nói là cách làm. Người dân Thổ Tang đã nhanh chóng thích ứng với xu thế mới, mạnh dạn ứng dụng thương mại điện tử, phát triển kinh doanh trực tuyến, mở rộng thị trường tiêu thụ. Toàn xã hiện có 436 doanh nghiệp đang hoạt động, cho thấy sức sống mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân.

Trong nông nghiệp, dù tỷ trọng giảm nhưng vẫn được duy trì ổn định theo hướng nâng cao giá trị. Mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thâm canh, liên kết tiêu thụ sản phẩm được triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, làng nghề nuôi rắn với hàng trăm hộ dân tham gia là nét đặc trưng kinh tế riêng có, thể hiện sự sáng tạo trong khai thác lợi thế địa phương.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được xã Thổ Tang đặt làm nhiệm vụ thường xuyên và cốt yếu.

Đằng sau những kết quả đó là sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, chính quyền. Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt.

Một trong những điểm sáng là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 93%, riêng sau khi vận hành mô hình mới đã tăng lên hơn 95%, trong khi tỷ lệ trễ hạn giảm mạnh.

Đặc biệt, 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm điều hành thống nhất; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 97%. Kết quả này phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy quản trị - từ hành chính truyền thống sang chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Những tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt, lấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Thổ Tang chính là sự đồng thuận trong Nhân dân. Công tác dân vận được triển khai hiệu quả, phong trào “Dân vận khéo” được nhân rộng, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và người dân.

Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đạt 99,65% là minh chứng rõ nét cho niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương.

Không chỉ vậy, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo được thực hiện kịp thời, góp phần ổn định đời sống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Từ một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Thổ Tang hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng phát triển của địa phương. Những kết quả đạt được không phải là đích đến mà là nền tảng để xã hướng tới mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thổ Tang Đàm Hữu Khanh, năm 2026 và những năm tiếp theo, xã tập trung vào các giải pháp trọng tâm là tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng, tinh thần ấy chính là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống anh hùng của cha ông - từ chiến trường năm xưa đến mặt trận phát triển kinh tế xã hội hôm nay.

Kỷ niệm ngày 30/4 không chỉ là dịp tri ân quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai. Trên hành trình phát triển mới, người dân Thổ Tang đang tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Từ một vùng đất kiên cường trong chiến tranh, Thổ Tang hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ - năng động hơn, sáng tạo hơn, và sẵn sàng hòa nhịp cùng sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và cả nước trong kỷ nguyên mới.

Quang Nam