Du học nghề đầu bếp Đức: Xu hướng “hot” của Gen Z sau tốt nghiệp

{title}
{publish}
{head}
Tình trạng thiếu hụt đầu bếp trầm trọng tại Đức đang mở ra con đường sự nghiệp rộng lớn cho các bạn trẻ Việt Nam có đam mê với ẩm thực. Chương trình du học nghề đầu bếp tại Đức không chỉ miễn học phí, hưởng lương ngay khi học mà còn đảm bảo việc làm và cơ hội định cư lâu dài.
Thực trạng “khát” đầu bếp tại Đức
Năm 2025, nghề đầu bếp tại Đức đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự chưa từng có. Báo cáo từ Cơ quan Lao động Châu Âu (ELA) cho biết, tình trạng thiếu hụt này trải dài trên mọi cấp độ: từ phụ bếp cho đến bếp trưởng.
Bức tranh khủng hoảng còn được thể hiện rõ qua các con số đáng báo động. Một khảo sát gần đây của Hiệp hội Nhà hàng & Khách sạn Đức DEHOGA cho thấy gần 80% nhà hàng, khách sạn tại quốc gia này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự và 40% trong số đó đang gặp khó khăn trong việc giữ chân các đầu bếp.
Đại diện nhiều nhiều nhà hàng tại Đức chia sẻ, họ phải chấp nhận tuyển dụng và thăng chức các đầu bếp thiếu kinh nghiệm do không tìm được nhân sự phù hợp.
Các nhà hàng tại Đức đang trải qua tình trạng thiếu hụt trầm trọng đầu bếp có tay nghề cao.
Du học nghề đầu bếp tại Đức - Lời giải cho bài toán nhân sự và cơ hội cho người trẻ Việt
Trong bối cảnh trên, chương trình du học nghề đầu bếp tại Đức nổi lên như một giải pháp tối ưu, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp Đức và lao động trẻ quốc tế. Đây là chương trình đào tạo xây dựng theo mô hình kép ưu việt: 70% thực hành và 30% lý thuyết.
Nhờ vậy, học viên sẽ có nhiều cơ hội làm việc trực tiếp tại các nhà hàng, khách sạn 4 - 5 sao tại Đức. Điều này đảm bảo học viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng thực tế, làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp chuẩn châu Âu ngay từ sớm.
Bên cạnh đó, chương trình còn phân thành nhiều chuyên ngành như du học nghề làm bánh tại Đức, mang lại cơ hội phát triển chuyên môn sâu và tăng khả năng cạnh tranh sau tốt nghiệp cho học viên.
Du học nghề đầu bếp tại Đức mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học viên Việt Nam.
Đặc biệt, học viên tham gia chương trình sẽ được chính phủ Đức tài trợ toàn bộ học phí, đồng thời nhận một khoản lương học nghề dao động từ 1000 - 1.200 Euro hàng tháng. Điều này giúp người học có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt tại Đức mà không phụ thuộc vào gia đình.
Sau ba năm, học viên sẽ nhận được tấm bằng nghề quốc tế và cơ hội làm đầu bếp tại các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại Đức với mức lương khởi điểm từ 2.300 - 3.200 Euro/tháng (tương đương 64 - 88 triệu VNĐ).
Hơn hết, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, với tình trạng thiếu hụt nhân lực như hiện tại, học viên du học nghề đầu bếp sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng có cơ hội định cư lâu dài tại Đức, từ đó hiện thực hóa giấc mơ xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển sự nghiệp tại một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Âu.
VGEC - Đồng hành trên hành trình trở thành đầu bếp chuyên nghiệp tại Đức
Trước sức hút của chương trình du học nghề đầu bếp tại Đức, nhiều công ty - trung tâm tư vấn đã xuất hiện ở Việt Nam. Trong số đó, Công ty Cổ phần Khát vọng Việt Đức VGEC được đánh giá là một trong những đơn vị tuyển sinh du học nghề tại Đức uy tín và chuyên nghiệp, được đông đảo phụ huynh, học sinh cũng như các đối tác quốc tế tin tưởng.
Năm 2025, VGEC chính thức ký kết biên bản hợp tác với Hiệp hội Nhà hàng - Khách sạn bang Sachsen-Anhalt (DEHOGA Sachsen-Anhalt) của Đức. Sự hợp tác này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ Việt Nam có mong muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp tại quốc gia này.
Ông Michael Schmidt - Chủ tịch DEHOGA bang Sachsen-Anhalt nhận định: “VGEC đã chứng tỏ được khả năng đào tạo không chỉ về mặt ngôn ngữ mà còn về các yếu tố, phẩm chất mà doanh nghiệp Đức đang rất cần. Đó chính là sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó cũng như khả năng luôn tự soi mình, tự sửa mình. Với phẩm chất và phương châm đó, các em sẽ còn đi được xa hơn rất nhiều tại CHLB Đức”.
Học viên VGEC giao lưu cùng các đại diện của DEHOGA Sachsen-Anhalt.
Không chỉ chú trọng đào tạo tiếng Đức và thiết lập hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp, tổ chức uy tín tại Đức như DEHOGA, VGEC còn xây dựng một lộ trình tư vấn hướng nghiệp bài bản dành cho học viên. Trước khi sang Đức, học viên được tư vấn cá nhân hóa 1:1, tham gia tối thiểu 5 buổi luyện phỏng vấn chuyên sâu để xác định đúng ngành nghề và tự tin vượt qua vòng tuyển chọn của các doanh nghiệp Đức.
Bên cạnh đó, VGEC cũng tích hợp thêm các tiết học kỹ năng mềm ứng dụng phương pháp NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy). Nhờ vậy, học viên được trang bị tư duy mục tiêu, kỹ năng vượt qua trì hoãn và chuyển hóa áp lực thành động lực, sẵn sàng thích nghi và phát triển bền vững trong môi trường quốc tế.
Với kinh nghiệm và sự tận tâm, VGEC không chỉ là một công ty tư vấn du học mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, giúp học viên vững bước trên con đường xây dựng sự nghiệp vững chắc tại Đức.
_ _ _ _
VGEC – CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁT VỌNG VIỆT ĐỨC
- SĐT: 0962612099
- Email: info@vgec.vn
- Website: vgec.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/VGEC.duhocngheDuc
- Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa CT1, khu X2 Trần Hòa, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Trong bối cảnh an ninh ngày càng được chú trọng, việc sử dụng camera giám sát trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trong đó, camera 4 mắt nổi lên như một giải pháp hiệu quả, tiết...
Mộc Kim Spa & Beauty – Trải Nghiệm Body Massage Đỉnh Cao Giữa Lòng Sài Gòn
Nếu bạn vừa bắt đầu công việc tại một công ty Nhật hoặc đang chuẩn bị bước chân vào môi trường này có thể bạn đang bối rối với những quy tắc, cách ứng xử và văn hóa làm việc...
Dịch vụ lưu trữ đám mây (lưu trữ dữ liệu trực tuyến) là gì? Có những loại hình lưu trữ đám mây nào? Lợi ích của dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây này là gì? Tìm hiểu chi tiết các...
Một chiếc balo không phù hợp có thể trở thành gánh nặng, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vấn đề sức khỏe học đường như gù lưng, vẹo cột sống hay đau mỏi vai gáy. Với kinh nghiệm là...
Bạn đang lên kế hoạch tổ chức tiệc khai trương cửa hàng hay công ty nhưng vẫn băn khoăn không biết chọn đơn vị nào uy tín, chuyên nghiệp? Một buổi tiệc khai trương thành công...
Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy tìm hiểu, nhận xét và đánh giá khóa học của các Trung tâm dựa trên 7 tiêu chí được nêu ra trong bài viết này trước khi ra quyết định tham gia...
Ngành du lịch tại Việt Nam đang trên đà phát triển với đa dạng loại hình, trong đó tỉnh Phú Thọ được xem là vùng đất giàu tiềm năng khi hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí giao...
Tình trạng mắt dại, mắt mờ ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc và sinh hoạt. Đây không chỉ là dấu hiệu tạm thời mà còn...
Hồng Kông là điểm đến thu hút đông đảo du khách hiện nay. Sở hữu nhiều tọa độ du lịch hấp dẫn cùng nhịp sống sôi động, khám phá Hong Kong luôn mang đến cho bạn những trải...
Jaxtina English Center vừa tạo nên dấu ấn lịch sử khi trở thành trung tâm tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế tại Anh, mở ra kỷ...
Tranh hoa sen mạ vàng là một tác phẩm nghệ thuật sang trọng, giàu tính thẩm mỹ. Không chỉ đẹp, bức tranh còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hoa sen tượng trưng cho sự thuần...