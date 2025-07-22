Du học nghề đầu bếp Đức: Xu hướng “hot” của Gen Z sau tốt nghiệp

Tình trạng thiếu hụt đầu bếp trầm trọng tại Đức đang mở ra con đường sự nghiệp rộng lớn cho các bạn trẻ Việt Nam có đam mê với ẩm thực. Chương trình du học nghề đầu bếp tại Đức không chỉ miễn học phí, hưởng lương ngay khi học mà còn đảm bảo việc làm và cơ hội định cư lâu dài.

Thực trạng “khát” đầu bếp tại Đức

Năm 2025, nghề đầu bếp tại Đức đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự chưa từng có. Báo cáo từ Cơ quan Lao động Châu Âu (ELA) cho biết, tình trạng thiếu hụt này trải dài trên mọi cấp độ: từ phụ bếp cho đến bếp trưởng.

Bức tranh khủng hoảng còn được thể hiện rõ qua các con số đáng báo động. Một khảo sát gần đây của Hiệp hội Nhà hàng & Khách sạn Đức DEHOGA cho thấy gần 80% nhà hàng, khách sạn tại quốc gia này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự và 40% trong số đó đang gặp khó khăn trong việc giữ chân các đầu bếp.

Đại diện nhiều nhiều nhà hàng tại Đức chia sẻ, họ phải chấp nhận tuyển dụng và thăng chức các đầu bếp thiếu kinh nghiệm do không tìm được nhân sự phù hợp.

Các nhà hàng tại Đức đang trải qua tình trạng thiếu hụt trầm trọng đầu bếp có tay nghề cao.

Du học nghề đầu bếp tại Đức - Lời giải cho bài toán nhân sự và cơ hội cho người trẻ Việt

Trong bối cảnh trên, chương trình du học nghề đầu bếp tại Đức nổi lên như một giải pháp tối ưu, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp Đức và lao động trẻ quốc tế. Đây là chương trình đào tạo xây dựng theo mô hình kép ưu việt: 70% thực hành và 30% lý thuyết.

Nhờ vậy, học viên sẽ có nhiều cơ hội làm việc trực tiếp tại các nhà hàng, khách sạn 4 - 5 sao tại Đức. Điều này đảm bảo học viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng thực tế, làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp chuẩn châu Âu ngay từ sớm.

Bên cạnh đó, chương trình còn phân thành nhiều chuyên ngành như du học nghề làm bánh tại Đức , mang lại cơ hội phát triển chuyên môn sâu và tăng khả năng cạnh tranh sau tốt nghiệp cho học viên.

Du học nghề đầu bếp tại Đức mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học viên Việt Nam.

Đặc biệt, học viên tham gia chương trình sẽ được chính phủ Đức tài trợ toàn bộ học phí, đồng thời nhận một khoản lương học nghề dao động từ 1000 - 1.200 Euro hàng tháng. Điều này giúp người học có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt tại Đức mà không phụ thuộc vào gia đình.

Sau ba năm, học viên sẽ nhận được tấm bằng nghề quốc tế và cơ hội làm đầu bếp tại các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại Đức với mức lương khởi điểm từ 2.300 - 3.200 Euro/tháng (tương đương 64 - 88 triệu VNĐ).

Hơn hết, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, với tình trạng thiếu hụt nhân lực như hiện tại, học viên du học nghề đầu bếp sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng có cơ hội định cư lâu dài tại Đức, từ đó hiện thực hóa giấc mơ xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển sự nghiệp tại một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Âu.

VGEC - Đồng hành trên hành trình trở thành đầu bếp chuyên nghiệp tại Đức

Trước sức hút của chương trình du học nghề đầu bếp tại Đức, nhiều công ty - trung tâm tư vấn đã xuất hiện ở Việt Nam. Trong số đó, Công ty Cổ phần Khát vọng Việt Đức VGEC được đánh giá là một trong những đơn vị tuyển sinh du học nghề tại Đức uy tín và chuyên nghiệp, được đông đảo phụ huynh, học sinh cũng như các đối tác quốc tế tin tưởng.

Năm 2025, VGEC chính thức ký kết biên bản hợp tác với Hiệp hội Nhà hàng - Khách sạn bang Sachsen-Anhalt (DEHOGA Sachsen-Anhalt) của Đức. Sự hợp tác này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ Việt Nam có mong muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp tại quốc gia này.

Ông Michael Schmidt - Chủ tịch DEHOGA bang Sachsen-Anhalt nhận định: “VGEC đã chứng tỏ được khả năng đào tạo không chỉ về mặt ngôn ngữ mà còn về các yếu tố, phẩm chất mà doanh nghiệp Đức đang rất cần. Đó chính là sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó cũng như khả năng luôn tự soi mình, tự sửa mình. Với phẩm chất và phương châm đó, các em sẽ còn đi được xa hơn rất nhiều tại CHLB Đức”.

Học viên VGEC giao lưu cùng các đại diện của DEHOGA Sachsen-Anhalt.

Không chỉ chú trọng đào tạo tiếng Đức và thiết lập hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp, tổ chức uy tín tại Đức như DEHOGA, VGEC còn xây dựng một lộ trình tư vấn hướng nghiệp bài bản dành cho học viên. Trước khi sang Đức, học viên được tư vấn cá nhân hóa 1:1, tham gia tối thiểu 5 buổi luyện phỏng vấn chuyên sâu để xác định đúng ngành nghề và tự tin vượt qua vòng tuyển chọn của các doanh nghiệp Đức.

Bên cạnh đó, VGEC cũng tích hợp thêm các tiết học kỹ năng mềm ứng dụng phương pháp NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy). Nhờ vậy, học viên được trang bị tư duy mục tiêu, kỹ năng vượt qua trì hoãn và chuyển hóa áp lực thành động lực, sẵn sàng thích nghi và phát triển bền vững trong môi trường quốc tế.

Với kinh nghiệm và sự tận tâm, VGEC không chỉ là một công ty tư vấn du học mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, giúp học viên vững bước trên con đường xây dựng sự nghiệp vững chắc tại Đức.

