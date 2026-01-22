Du khách đặt kín chỗ khách sạn băng tại Hokkaido, Nhật Bản

{title}
Một khách sạn độc đáo nằm trong cấu trúc băng liền khối có mái vòm đã mở cửa đón khách trong mùa đông, tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Tomamu ở Hokkaido, Nhật Bản. Khách sạn này chỉ mở cửa đến ngày 20/2 và đã kín chỗ cho cả mùa đông năm nay.
Tại Hokkaido (Nhật Bản), một khách sạn băng đã mở cửa đón khách lưu trú trong mùa đông. Khách sạn này được tạo ra bằng cách phun nước và tuyết lên các khí cầu vào những đêm lạnh giá và đóng băng chúng, tạo ra các cấu trúc có đường kính khoảng 8,5 m và cao 3,5 m.
Một khách sạn độc đáo nằm trong cấu trúc băng liền khối tại Hokkaido, Nhật Bản. Nguồn: Kyodo
Việc lưu trú chỉ giới hạn một nhóm mỗi ngày, với nhiệt độ bên trong khách sạn băng dao động từ -5 độ C đến -7 độ C. Những vị khách lưu trú tại nơi khác trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Tomamu cũng có thể sử dụng dịch vụ này, với phí bổ sung là 28.000 Yên (khoảng 177 USD) mỗi người. Khách sạn chỉ mở cửa đến ngày 20/2 và đã kín chỗ cho cả mùa.
Trần và tường của khách sạn độc đáo này đều được làm bằng băng, vì vậy các túi ngủ cũng được cung cấp để giúp khách lưu trú chịu được cái lạnh qua đêm. Cũng nằm trong tổ hợp này, một nhà nguyện bằng băng đã kỷ niệm 20 năm thành lập vào năm nay - nơi đã tổ chức hơn 660 lễ cưới.
“Chúng tôi muốn mọi người tận hưởng cái lạnh thông qua trải nghiệm này”, Iwao Watanabe - đại diện khu nghỉ dưỡng này chia sẻ về điểm thu hút mùa đông hàng năm ở miền trung Hokkaido, khi nhiệt độ ngoài trời vào khoảng -10 độ C.
Nguồn VOV
