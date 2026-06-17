Du lịch Đất Tổ - khơi dậy tiềm năng, bứt tốc phát triển

Bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian liên kết vùng mở rộng, du lịch Phú Thọ trong 6 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận kết quả tích cực, tạo đà “bứt tốc” để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm. Từ phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh, kết hợp đa dạng các sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái, ngành Du lịch Đất Tổ không chỉ khẳng định vị thế “điểm hẹn vàng” hành hương cội nguồn mà còn từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Khu du lịch hồ Hòa Bình thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

“Điểm hẹn vàng” kết nối miền di sản

Nằm ở trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Phú Thọ từ lâu đã khắc sâu trong tâm thức người dân Việt Nam là vùng đất cội nguồn thiêng liêng. Lễ hội Đền Hùng không chỉ là lễ hội văn hóa tâm linh thiêng liêng của toàn dân tộc mà còn là “điểm hẹn vàng” của du lịch Đất Tổ. Năm Bính Ngọ 2026, lễ hội càng mang ý nghĩa đặc biệt bởi là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập với Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Trong dấu mốc ấy, Lễ hội Đền Hùng đã khẳng định sức hút, tiềm năng vượt trội và vai trò liên kết chặt chẽ của du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới của toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Du lịch tại Đất Tổ trở nên sôi động với lượng lớn du khách hành hương, tham quan và trải nghiệm văn hóa.

Không chỉ tập trung vào phần lễ trang nghiêm, năm nay, tỉnh đặc biệt chú trọng phát huy giá trị du lịch gắn liền với không gian lễ hội. Chuỗi hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức sáng tạo theo hướng mở rộng không gian trải nghiệm, tăng tính kết nối và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026” với không gian quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm OCOP, trình diễn văn hóa dân gian, ẩm thực phong phú vùng miền và nghệ thuật truyền thống đặc sắc đã trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia. Anh Nguyễn Thành An - du khách đến từ phường Hà Đông (Thủ đô Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng về Đền Hùng thắp hương bái Tổ, nhưng dịp Giỗ Tổ năm nay thực sự mang lại trải nghiệm khác biệt và trọn vẹn. Sau khi kính cáo tổ tiên tại Đền Hùng, gia đình tôi đã tham gia chuỗi hoạt động văn hóa dân gian tại phường Việt Trì, chọn tour trải nghiệm du lịch cội nguồn và di chuyển sang xã Thanh Thủy để nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng phục hồi sức khỏe. Sự kết hợp giữa du lịch tâm linh truyền thống và dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe hiện đại giúp chuyến đi của cả gia đình rất thoải mái. Chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ của các cơ sở lưu trú và nhà hàng tại Phú Thọ chu đáo, văn minh, giá cả niêm yết rõ ràng, du khách rất an tâm".

Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, du lịch Phú Thọ đang đứng trước cơ hội lớn để hình thành các sản phẩm liên kết vùng giàu sức cạnh tranh. Nếu vùng trung tâm hành chính tỉnh là trọng điểm du lịch cội nguồn gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, thì vùng phía Đông Bắc của tỉnh nổi bật với nghỉ dưỡng Tam Đảo, Tây Thiên;, vùng phía Nam lại hấp dẫn bởi du lịch cộng đồng, sinh thái hồ Hòa Bình và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc. Sự cộng hưởng mạnh mẽ ấy mở ra khả năng xây dựng những hành trình du lịch đa trải nghiệm từ tâm linh - nghỉ dưỡng - sinh thái đến khám phá văn hóa bản địa, tạo thêm sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội Đền Hùng năm 2026 vì thế không chỉ hướng về cội nguồn mà còn là “phép thử” hoàn hảo cho năng lực tổ chức, liên kết và phát triển du lịch của Phú Thọ trong chặng đường mới.

Tạo đà từ những thành quả

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Với nền tảng văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên phong phú được tạo hóa ban tặng, ngành Du lịch của tỉnh đang từng bước khẳng định vững chắc vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn trên bản đồ du lịch của cả nước. Sự chủ động trong công tác quản lý, xúc tiến quảng bá và đa dạng sản phẩm đã mang lại những kết quả vượt bậc cả về lượng khách lẫn doanh thu. Ước tính 6 tháng đầu năm, Phú Thọ đón hơn 10,5 triệu lượt khách đến tham quan. Trong đó, hơn 3,2 triệu lượt khách lựa chọn lưu trú với gần 3,9 triệu ngày khách (riêng phân khúc khách quốc tế đạt 74 nghìn lượt với 148 nghìn ngày khách). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch dịch vụ trong 6 tháng ước đạt 10.755 tỷ đồng. Đây là những con số ấn tượng, khẳng định sự tăng trưởng vượt bậc và tạo đà vững chắc cho việc hoàn thành, vượt mức kế hoạch chỉ tiêu của cả năm 2026.

Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, tỉnh đã tổ chức thành công sự kiện quy mô “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và chương trình “Phát động hưởng ứng kích cầu Du lịch Phú Thọ năm 2026”. Ngành cũng phối hợp thực hiện hiệu quả Triển lãm Du lịch - Ẩm thực và phát động hưởng ứng kích cầu du lịch “Tam Đảo - Điểm hẹn trên mây” năm 2026 nhằm thắt chặt liên kết vùng. Song song với đó, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được chú trọng qua việc mở lớp cập nhật kiến thức chuyên môn cho hướng dẫn viên du lịch tại Việt Trì và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch tại Mai Châu.

Công tác quảng bá di sản văn hóa cũng gặt hái nhiều quả ngọt khi hình ảnh Đất Tổ xuất hiện ấn tượng tại 8 sự kiện xúc tiến du lịch lớn trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam. Ngành Du lịch tỉnh đã chủ động tổ chức đón thành công đoàn Famtrip - Presstrip “Du lịch Phú Thọ - kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc” với sự tham gia của hơn 20 đơn vị truyền thông và hơn 20 đơn vị lữ hành uy tín khảo sát các tuyến điểm. Đồng thời, Phú Thọ cũng tích cực tham dự hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; tiến hành khảo sát và làm việc với UBND xã Vân Sơn nhằm tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Vân Sơn là khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030... Để tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5/6/2026 về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026 - 2030. Đây được coi là “kim chỉ nam”, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia mang tầm vóc quốc tế.

Những kết quả bứt phá trong 6 tháng đầu năm không chỉ là những con số biểu thị sự tăng trưởng thuần túy, mà chính là minh chứng sống động cho tư duy đổi mới và năng lực hành động của du lịch Đất Tổ trong không gian phát triển mới. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Với những bước đi bài bản, vững chắc cùng sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Nghị quyết số 29-NQ/TU kỳ vọng sẽ đưa du lịch Đất Tổ cất cánh, khẳng định vị thế trong chặng đường phát triển mới.

Hương Lan