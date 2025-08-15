Đưa du lịch Tam Đảo thành điểm đến hấp dẫn của thế giới

Từng là một vùng đất yên bình của miền Bắc, Tam Đảo đang vươn mình mạnh mẽ, dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất khu vực và thế giới. Với khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa đặc sắc và chiến lược phát triển bài bản, Tam Đảo đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế.

Tam Đảo - bốn mùa mây phủ mang vẻ đẹp nhiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.

Vị trí địa lý thuận lợi - lợi thế kết nối vùng

Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, chỉ cách Hà Nội 60km và sân bay quốc tế Nội Bài 40km, Tam Đảo sở hữu vị trí địa lý chiến lược. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa phương càng tăng khả năng kết nối, đưa Tam Đảo trở thành một trong những trung tâm du lịch tiềm năng và dễ tiếp cận nhất khu vực phía Bắc.

Tam Đảo được thiên nhiên ban tặng khí hậu mát mẻ quanh năm, với nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 18°C. Vườn Quốc gia Tam Đảo sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng, hệ thống suối, thác, hồ tự nhiên tuyệt đẹp... Từ đầu thế kỷ XX, người Pháp đã sớm phát hiện tiềm năng nghỉ dưỡng của vùng đất này và xây dựng nên khu nghỉ mát mang phong cách châu Âu.

Nhà thờ đá cổ, tuyệt tác bền vững với thời gian.

Ngày nay, Tam Đảo vẫn là điểm đến lý tưởng cho các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch tâm linh và nghiên cứu khoa học. Nhờ sự đầu tư bài bản, lượng khách đến Tam Đảo ngày một tăng. Năm 2024, địa phương đã đón hơn 420.000 lượt khách, trong đó hàng vạn lượt là du khách quốc tế. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 200.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây.

Tạo dựng thương hiệu – khẳng định vị thế toàn cầu

Tam Đảo liên tiếp được vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới” trong ba năm liền (2022, 2023, 2024) bởi Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards). Đây là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân địa phương trong đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Toàn xã có 138 cơ sở lưu trú với hơn 2.400 phòng nghỉ, trong đó có 2 khách sạn 4 sao, 2 khách sạn 3 sao, cùng nhiều homestay, villa được đầu tư hiện đại, tiện nghi. Tiêu biểu như Venus Hotel Tam Đảo - điểm lưu trú được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng bởi không gian thân thiện với thiên nhiên, phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Vườn hoa trung tâm khu Tam Đảo núi

Bà Đặng Thị Thu Trang, Quản lý điều hành Venus Hotel Tam Đảo chia sẻ: “Chúng tôi đặt trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm, không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú chất lượng mà còn giới thiệu các sản phẩm du lịch bản địa như ẩm thực, lễ hội, văn hóa dân tộc Sán Dìu. Tháng 7/2025, lượng khách quốc tế đến khách sạn tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.”

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Tam Đảo còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hóa. Toàn xã có 50 di tích, trong đó có 25 đình, đền; 20 chùa; 3 miếu cùng các địa chỉ đỏ gắn liền với lịch sử cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các lễ hội dân gian đặc sắc như lễ hội đền Chân Suối, hội vật làng Hà... được tổ chức định kỳ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Du khách quốc tế đặc biệt ấn tượng với không gian văn hóa đậm chất vùng cao. Ông Michael Tonge (du khách đến từ Anh) nhận xét: “Tam Đảo mang đến sự khác biệt với nhiều điểm đến tôi từng trải nghiệm. Vừa có rừng núi hùng vĩ, khí hậu trong lành, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống – đó là sự kết hợp tuyệt vời khiến tôi muốn quay lại.”

Với nhiều sản phẩm du lịch bản địa như ẩm thực, lễ hội, văn hóa dân tộc, tổ chức tiệc cưới đã thu hút nhiều du khách quốc tế

Khu du lịch Tam Đảo - Điểm đến an toàn, thân thiện, mang lại may mắn, bình yên cho mỗi du khách.

Đa dạng hóa sản phẩm - hướng tới phát triển toàn diện

Không chỉ tập trung phát triển các loại hình du lịch truyền thống như nghỉ dưỡng, lễ hội, tâm linh, Tam Đảo đang tích cực mở rộng nhiều sản phẩm du lịch mới: từ du lịch thể thao (đua xe đạp, dù lượn), du lịch trải nghiệm nông nghiệp (thăm vườn rau hữu cơ, tìm hiểu dược liệu quý), đến du lịch cộng đồng gắn với sinh thái vùng chân núi.

Đặc biệt, địa phương chú trọng phát triển nông nghiệp sạch – thông minh gắn với du lịch. Nhiều vùng trồng sâm, ba kích, rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP; chăn nuôi đặc sản như gà Tam Đảo, cầy hương, dúi, đà điểu... đang được quy hoạch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, vừa tạo thêm giá trị cho ngành du lịch.

Cùng với phát triển sản phẩm và hạ tầng, Tam Đảo tích cực ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá du lịch. Hệ thống bản đồ số, cổng thông tin điện tử du lịch, nền tảng đặt phòng và đánh giá dịch vụ... đang được nâng cấp toàn diện. Chính quyền địa phương phối hợp với các công ty lữ hành, doanh nghiệp lớn để xây dựng các tour du lịch chuyên biệt, mở rộng thị trường quốc tế.

Theo ông Trần Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đảo: “Chúng tôi xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm với định hướng bền vững. Thời gian tới, xã tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc du lịch cao cấp, phát triển các sản phẩm đặc thù như du lịch hội nghị (MICE), thể thao mạo hiểm, chủ động kết nối với các điểm du lịch lớn như Tây Thiên, Đền Hùng, Đại Lải, Hà Nội để hình thành các tour liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.”

Với nền tảng tự nhiên quý giá, văn hóa đặc sắc và tầm nhìn phát triển rõ ràng, Tam Đảo đang đứng trước cơ hội vàng để vươn tầm quốc tế. Sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân sẽ là chìa khóa để biến Tam Đảo thành “nơi đáng đến, muốn quay lại và mãi không quên” trong lòng du khách khắp năm châu.

Văn Cường