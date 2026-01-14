Đưa Quảng Ninh trở thành “Trung tâm du lịch thể thao mới” của Việt Nam

Từ những đường chạy ven vịnh đến sân bóng vùng biên, các giải thể thao quy mô lớn đang mở ra không gian trải nghiệm mới. Qua đó, giúp Quảng Ninh vượt khỏi giới hạn du lịch mùa vụ, gia tăng trải nghiệm, thu hút du khách. Đồng thời, từng bước hướng đến trở thành trung tâm du lịch thể thao đặc thù gắn với thiên nhiên và di sản.

Sân golf của khách sạn FLC Hạ Long là nơi diễn ra nhiều giải golf uy tín trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh sở hữu lợi thế quan trọng để phát triển những gói sản phẩm thể thao, nghỉ dưỡng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp với hạ tầng du lịch đồng bộ, trong đó có 1.630 cơ sở lưu trú đã xếp hạng cùng trên 44.200 phòng, 10 bãi tắm, 4 sân golf tiêu chuẩn quốc tế đang vận hành và quy hoạch 16 dự án sân golf mới.

Bên cạnh đó, tỉnh còn có hệ sinh thái đa dạng hiếm có để phát triển du lịch thể thao. Không gian vịnh và hệ thống đảo (vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Cô Tô, Vân Đồn, Quan Lạn...) phù hợp các môn thể thao biển như: Kayak, thuyền buồm, bơi biển, lặn biển, đua thuyền, SUP, dù lượn. Trong khi đó, không gian núi rừng (Yên Tử, rừng quốc gia Bái Tử Long, Bình Liêu, Tiên Yên...) thuận lợi cho trekking, leo núi, xe đạp địa hình, chạy trail và các hoạt động ngoài trời.

Anh Phùn Văn Khiển, hướng dẫn viên leo núi xã Lục Hồn, cho biết: Ngoài công việc làm nông, những ngày cuối tuần, tôi nhận dẫn du khách lên đỉnh Cao Xiêm, đi qua rừng hồi, rừng quế, rừng thông và 3 bản làng người Dao, trong đó có bản Cao Thắng, Ngàn Mèo Dưới và bản Ngàn Mèo Trên nơi tôi đang sinh sống. Đến đỉnh Cao Xiêm, du khách sẽ được ngắm hoàng hôn, dựng trại ngủ qua đêm để sáng hôm sau đón bình minh trên núi. Các hoạt động này được du khách vô cùng yêu thích.

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã đăng cai, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn gắn với du lịch như: VNExpress Marathon Amazing Hạ Long, Halong Bay Heritage Marathon, các giải bơi, chạy, Aqua Warriors Halong Bay, Amata Run... với tổng số trên 50.000 người tham gia, trong đó nhiều sự kiện được tổ chức thường niên. Đặc biệt, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long đã chính thức được Liên đoàn Điền kinh Thế giới cấp Nhãn Thế giới. Đây là giải chạy đầu tiên và duy nhất hiện nay của Việt Nam được nhận danh hiệu này.

Các vận động viên hào hứng tham gia Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025 - “Chạm vùng di sản”, tháng 11/2025.

Ở cấp phong trào, tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên trên địa bàn tỉnh cũng đạt 42%, toàn tỉnh có hơn 2.200 câu lạc bộ. Riêng năm 2025, đã có khoảng 290 giải phong trào và 19 giải cấp tỉnh được tổ chức, không chỉ thu hút lượng lớn vận động viên, người dân tham gia mà còn tạo đà mạnh mẽ cho phát triển du lịch.

Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử chia sẻ: Thời gian qua, khu vực Yên Tử đã và đang trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải thể thao quy mô lớn như: Giải leo núi Yên Tử; giải chạy Ultra Trail Yên Tử; giải chạy Yên Tử Heritage Marathon. Với lượng lớn vận động viên tham gia, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm đã tăng từ 20-40%, nhiều thời điểm đạt 100% công suất phòng. Các giải thể thao tổ chức tại Yên Tử đã góp phần tạo thêm việc làm thời vụ cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển dịch vụ trải nghiệm, sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa - cộng đồng. Đồng thời, trở thành kênh quảng bá hiệu quả, lan tỏa hình ảnh Yên Tử tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Mặc dù hội tụ nhiều tiềm năng nhưng để định vị thương hiệu “trung tâm du lịch thể thao mới” của Việt Nam, Quảng Ninh cần nhiều cơ chế hơn để “gỡ các nút thắt”. Theo nhận định của ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để triển khai các sự kiện thể thao du lịch cần nguồn xã hội hóa lớn trong khi hoạt động này còn khá rời rạc, thiếu cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư. Bên cạnh đó, hạ tầng chuyên biệt cho thể thao còn thiếu hoặc phân bố chưa đồng đều, từ trung tâm thể thao biển, bến thuyền chuyên dụng, làn xe đạp an toàn, “đường chạy chuẩn”, đến biển báo, cứu hộ, giám sát... Ngoài ra, vai trò kết nối, phát huy khai thác giữa du lịch và thể thao còn rời rạc; đội ngũ điều hành sự kiện, huấn luyện viên, hướng dẫn viên chuyên về thể thao mạo hiểm và dịch vụ hỗ trợ du lịch thể thao còn thiếu chuyên môn sâu; thiếu sản phẩm du lịch thể thao có thương hiệu... Những khoảng trống này khiến chi phí tổ chức cao, khó chuẩn hóa trải nghiệm và đặc biệt là thách thức trong bảo đảm tiêu chuẩn an toàn cho du khách và vận động viên.

Tại hội thảo “Phát triển du lịch gắn với thể thao tỉnh Quảng Ninh năm 2025” diễn ra giữa tháng 12/2025, PGS.TS Phạm Hồng Long, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, bên cạnh việc thu hút đầu tư vào hạ tầng phục vụ phát triển du lịch thể thao và các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh cần tập trung quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội và các cộng đồng yêu thể thao; ứng dụng công nghệ số và thực tế ảo để khách hàng trải nghiệm thử trước khi mua tour; xây dựng bản đồ số các cung đường chạy, leo núi tích hợp thông tin an toàn.

Quảng Ninh cũng cần xây dựng hệ thống giải đấu thường niên uy tín; liên kết với các tổ chức thể thao quốc tế để đưa các giải đấu tại Quảng Ninh vào hệ thống thi đấu khu vực và thế giới; đăng cai các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc tế... Từ đó, đưa loại hình du lịch thể thao trở thành giải pháp để đa dạng hóa sản phẩm, khắc phục tính mùa vụ, đồng thời, từng bước để nâng cao chất lượng dòng khách, gia tăng giá trị kinh tế và khẳng định vị thế quốc tế của du lịch Quảng Ninh.

Theo baoquangninh.vn