Dừng vận hành cầu phao Phong Châu từ 19h ngày 21/7

Ngày 21/7, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh thông báo sẽ tiến hành dừng vận hành cầu phao và phà quân sự để phòng, chống bão.

Cầu phao Phong Châu sẽ dừng vận hành để đảm bảo an toàn cho người dân do mưa bão

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công Binh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Binh chủng Công binh về việc phòng, chống cơn bão số 3, từ 19 giờ hôm nay (21/7) Lữ đoàn 249 sẽ tạm dừng bảo đảm cầu, phà tại khu vực cầu Phong Châu. Vào lúc 19 giờ 30 phút đơn vị sẽ tiến hành cắt cầu, tổ chức neo đậu và ghim các trang bị bảo đảm cầu, phà.

Đơn vị sẽ tổ chức trực và thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết khí hậu thủy văn quốc gia và đo lưu tốc dòng chảy, khi điều kiện an toàn sẽ nối lại cầu phao hoặc bảo đảm phà đưa Nhân dân qua sông.

