Đường lớn đã mở

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Sau hợp nhất, vị thế của Phú Thọ tiếp tục được nâng lên với dư địa và không gian phát triển rộng lớn, mở ra nhiều cơ hội để bứt phá trong thời gian tới...

Những mốc son lịch sử

Giữa tháng 10/1933, tại ấp Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã Bình Xuyên), Chi bộ đồn điền Tam Lộng - chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Vĩnh Yên, sau là tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập. Như có ngọn đuốc dẫn đường, hàng loạt chi bộ sau đó được thành lập, như chi bộ Vĩnh Tường (tháng 8/1938), chi bộ khu vực Dẫn Tự - Hòa Lạc - Thượng Trưng (cuối năm 1939), chi bộ Lâm Hộ (tháng 2/1940)... Đó là những nhân tố quan trọng để Trung ương, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập Ban Cán sự liên tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên (lúc đó gọi là Ban Vận động liên tỉnh), đặt nền móng cho sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sau này. Ngày 12/2/1950, tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập sau khi hợp nhất 2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên. Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I diễn ra từ ngày 20 - 30/4/1951, đến nay Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã có 17 kỳ Đại hội Đảng. Tại thời điểm hợp nhất 3 tỉnh, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với tổng số 76.879 đảng viên.

Cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Anh

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ, từ 4 chi bộ hạt giống đầu tiên, gồm: Cát Trù - Thạch Đê, Thái Ninh, Phú Hộ và chi bộ Nhà máy bột giấy Việt Trì, các tổ chức đảng ngày càng phát triển, số đảng viên tăng lên. Đầu tháng 1/1947, tại Chùa Trò (nay thuộc xã Hùng Việt), Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I với sự tham dự của 36 đại biểu thay mặt cho 280 đảng viên trong toàn tỉnh. Từ năm 1947 đến nay, trải qua 78 năm xây dựng và phát triển với 19 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong khởi nghĩa giành chính quyền và xây dựng Đất Tổ ngày càng phát triển. Trước khi hợp nhất, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 109.413 đảng viên.

Ở khu vực phía Nam của tỉnh Phú Thọ mới hôm nay, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình cũng đã có những mốc son lịch sử chói lọi. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng, Nhân dân Hòa Bình đã đón nhận tư tưởng cách mạng của giai cấp vô sản. Từ Tổ Đảng đầu tiên được thành lập tại thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy (nay là xã Lạc Thủy) đến Chi bộ Nhà tù Hòa Bình, Chi bộ Nật Sơn..., các tổ chức đảng ở Hòa Bình nhanh chóng phát triển rộng khắp. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ I diễn ra từ ngày 21 - 25/5/1948 tại làng Lập, xã Hạ Bì, huyện Lương Sơn (nay là xã Kim Bôi) với sự tham dự của 120 đại biểu đã mở đầu những mốc son vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Trải qua 17 kỳ Đại hội, trước khi hợp nhất, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 71.353 đảng viên.

Đến nay, sau hợp nhất 3 tỉnh, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (mới) có 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (148 đảng bộ xã, phường; 4 đảng bộ trực thuộc) với 257.645 đảng viên.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, từ các chi bộ Đảng nhỏ lẻ đầu tiên cho đến Đảng bộ tỉnh lớn mạnh, Đảng bộ 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình luôn tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của 3 tỉnh ước đạt 7,5%; cao hơn giai đoạn 2016 - 2020 và cao hơn bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước đạt khá, tổng thu 5 năm đạt gần 245 nghìn tỷ đồng. Văn hóa, xã hội và con người có nhiều tiến bộ...

Hội tụ tiềm năng, sẵn sàng bứt phá

Sau hợp nhất, Phú Thọ có vị trí tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố (Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Thủ đô Hà Nội), nằm trên các hành lang kinh tế lớn của cả nước, là cửa ngõ giữa các tỉnh phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng... Giữ vị trí trung tâm liên vùng, giáp nhiều thị trường lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội đã mang lại cho Phú Thọ lợi thế phát triển thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics của vùng và cả nước. Đặc biệt, tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 935.000 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm khoảng 80%; hệ thống sông Hồng, sông Đà, sông Lô với tổng chiều dài 2 bên bờ sông khoảng 450km, khoảng 2.900ha đất bãi bồi. Đặc điểm này tạo dư địa lớn về đất đai để Phú Thọ phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là lợi thế nổi bật so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng - vốn đã có mật độ phân bố dân cư cao.

Cùng với các tiềm năng về tự nhiên, Phú Thọ còn là vùng đất có truyền thống khoa bảng, tiên phong, sáng tạo, đổi mới. Hiện nay, quy mô dân số của tỉnh khoảng 4 triệu người, trong đó có khoảng 2 triệu người trong độ tuổi lao động (chiếm khoảng 50% dân số). Quy mô giáo dục đứng thứ 3 toàn quốc (sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) với khoảng 1 triệu học sinh; chất lượng giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Lợi thế này giúp Phú Thọ có điều kiện lớn để trở thành tỉnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước. Nền văn hóa có chiều sâu, với hơn 2.800 di tích và danh lam, thắng cảnh nổi tiếng. Nhiều khu du lịch lớn đã và đang được hình thành, thu hút đông đảo du khách. Một số dự án du lịch trọng điểm và khoảng 10 sân golf mới sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo điều kiện để Phú Thọ nhanh chóng phát triển trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn của cả nước.

Ngoài hệ thống KCN đã có, dự kiến giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ có thêm 21 KCN mới với diện tích đất công nghiệp khoảng 5.800 ha; trong đó có ít nhất 1 KCN công nghệ cao và 1 KCN sinh thái, tạo điều kiện để Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp của cả nước. Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 có khoảng 366 dự án đô thị đi vào hoạt động với tổng diện tích đất đô thị là 11.000 ha, tạo điều kiện để Phú Thọ phát triển mạnh mẽ kinh tế đô thị.

Hòa nhịp vào công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của đất nước, Phú Thọ hiện có chất lượng hạ tầng số đứng thứ 6 toàn quốc. Trên địa bàn tỉnh đã có 4 doanh nghiệp công nghệ cao cùng hệ sinh thái các doanh nghiệp phụ trợ. Tỉnh đang phối hợp với tập đoàn YCH - Singapore triển khai Trung tâm đổi mới sáng tạo tại trung tâm ICD Bình Xuyên trong giai đoạn 2026 - 2030. Các nền tảng này tạo điều kiện thuận lợi cho Phú Thọ phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đường lớn đã mở - việc hợp nhất 3 tỉnh tạo nên thế và lực vững mạnh cho Phú Thọ. Kỳ Đại hội đầu tiên của tỉnh mới sau sáp nhập được cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh kỳ vọng sẽ đánh giá chính xác, khách quan việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; cũng như xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phú Thọ có cơ sở hạ tầng kết nối đa dạng, khả năng vận tải đa phương thức. Cụ thể: Đường cao tốc có khoảng 300 km qua địa bàn; đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có 99km qua địa bàn; tuyến đường thủy nội địa có 670km, nối liền từ Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tiếp giáp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; trung tâm logistics ICD Bình Xuyên kết nối mạng lưới logistics thông minh toàn khu vực Đông Nam Á... Đó là những điều kiện quan trọng để Phú Thọ trở thành trung tâm logistics của vùng và miền Bắc, đồng thời mở rộng không gian đô thị theo mô hình TOD.

Dương Liễu