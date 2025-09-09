Eimskip Việt Nam: Uy tín 3PLs với thế mạnh vận chuyển đường biển và hệ thống kho bãi hiện đại

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng đòi hỏi tốc độ, tính chính xác và khả năng thích ứng cao, Eimskip Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics (3PLs) uy tín tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tập trung vào sản xuất, marketing, bán hàng... mà không cần tự đầu tư kho, xe tải, hay bộ máy vận hành logistics.

Điểm nổi bật làm nên thương hiệu Eimskip không chỉ nằm ở bề dày hơn một thế kỷ kinh nghiệm toàn cầu của tập đoàn Eimskip (Iceland, thành lập 1914) mà còn ở năng lực chuyên sâu trong vận chuyển đường biểnvà hệ thống kho bãi hiện đại.

Vận chuyển đường biển - Chuẩn quốc tế, giải pháp chuyên biệt

Eimskip Việt Nam là đơn vị tiên phong trong vận chuyển quốc tế đường biển (FCL & LCL), đặc biệt ở phân khúc hàng lạnh và hàng dễ hư hỏng. Với mạng lưới đại lý toàn cầu và mối quan hệ đối tác chiến lược cùng các hãng tàu lớn, Eimskip đảm bảo lịch trình vận chuyển linh hoạt, tối ưu chi phí và duy trì tỷ lệ đúng hạn cao. Quy trình được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chuỗi lạnh của Iceland, kết hợp giám sát nhiệt độ và hành trình container theo thời gian thực, giúp hàng hóa duy trì chất lượng tối đa từ cảng xuất đến cảng đích.

Kho bãi - Hạ tầng chiến lược, công nghệ quản lý tiên tiến

Không chỉ mạnh về vận tải, Eimskip Việt Nam còn sở hữu hệ thống kho bãi quy mô lớn tại các vị trí chiến lược như Bình Dương, Thủ Đức, Long An và Hưng Yên. Các kho được thiết kế đa nhiệt độ, từ kho lạnh -22°C, kho mát 5°C đến kho nhiệt độ phòng 23°C, đáp ứng tiêu chuẩn HACCP và ISO 9001:2015. Kho lạnh Thủ Đức với kệ VNA 7 tầng, 50 loading docks, 14 sàn nâng thủy lực, hơn 64 xe nâng mới và thiết bị nâng tự động an toàn là minh chứng rõ ràng cho năng lực đầu tư hạ tầng. Tất cả kho đều tích hợp hệ thống quản lý WMS, đảm bảo kiểm soát tồn kho chính xác, đồng thời cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) như đóng gói, cấp đông nhanh, quản lý hạn sử dụng và giao hàng kiểm soát nhiệt độ.

Sự khác biệt trong dịch vụ 3PLs của Eimskip Việt Nam

Thế mạnh khiến Eimskip Việt Nam khác biệt trên thị trường là khả năng kết nối liền mạch giữa vận tải biển, kho bãi và các dịch vụ logistics bổ trợ như fulfillment, khai thuê hải quan và vận tải nội địa. Khách hàng không chỉ nhận được một dịch vụ đơn lẻ, mà là một giải pháp chuỗi cung ứng khép kín, tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian đưa hàng ra thị trường. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam giúp Eimskip đáp ứng linh hoạt nhu cầu đặc thù của từng ngành hàng, từ thủy sản, nông sản tươi, dược phẩm đến hàng tiêu dùng nhanh.

Tạo đà phát triển vững mạnh cho doanh nghiệp

Với 03 giá trị bền vững của doanh nghiệp: THÀNH TỰU - HỢP TÁC - NIỀM TIN, Eimskip Việt Nam nỗ lực mang đến năng lực vận hành, tạo ra trải nghiệm dịch vụ tối ưu cho khách hàng. Với dịch vụ Door to Door, Eimskip đảm bảo hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng, chuyên nghiệp và an toàn từ điểm xuất phát đến tận tay người nhận, giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối về tiến độ và chất lượng.

Trong suốt quá trình hợp tác, đội ngũ Eimskip luôn đồng hành và xử lý linh hoạt mọi tình huống phát sinh - minh chứng là 90% khách hàng đánh giá Eimskip là đơn vị giải quyết sự cố tốt trên thị trường. Không chỉ vượt trội về dịch vụ, Eimskip còn áp dụng chính sách hỗ trợ thanh toán linh hoạt, cho phép khách hàng thân thiết được hưởng hạn mức công nợ, giảm áp lực dòng tiền và tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh đó, nhờ liên minh chiến lược với các hãng tàu trên phạm vi toàn cầu, Eimskip có thể cung cấp mức giá vận chuyển cạnh tranh, mang lại lợi thế tiết kiệm chi phí đáng kể cho đối tác. Chính sự kết hợp giữa tốc độ, chuyên nghiệp, hỗ trợ tận tâm và chính sách giá ưu việt đã củng cố vị thế Eimskip Việt Nam như một lựa chọn tốt trong lĩnh vực 3PLs.

Với định hướng tiếp tục đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến và mở rộng mạng lưới vận tải, Eimskip Việt Nam không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực 3PLs mà còn trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chinh phục thị trường toàn cầu.

Hotline: 091 922 6984/ 028 6264 63 80

Website: eimskip.vn

Văn phòng: 96 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

- Kho Eimskip DC01 - Trung tâm phân phối tại tỉnh Bình Dương

D10, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

- Kho lạnh Eimskip tại Quận 9 - TP Thủ Đức

- Kho lạnh Eimskip tại Tỉnh Long An

- Kho lạnh Eimskip Hưng Yên tại tỉnh Hưng Yên