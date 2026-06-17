EU-Anh ấn định thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai

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Thủ tướng Starmer đã xác nhận cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của EU và cho biết chính phủ của ông đang "thực hiện cam kết thiết lập lại mối quan hệ và đặt Anh vào trung tâm của châu Âu."
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Ngày 16/6, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Anh cho biết hai bên sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ, vào ngày 22/7 tới. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ sau một thập kỷ kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit.
Giới chức hàng đầu của EU, gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đã công bố thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trên sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer bên lề cuộc họp G7 ở Pháp.
Trong một tuyên bố, ông Costa nói: "Sự hợp tác chặt chẽ giữa EU và Anh là điều cần thiết cho an ninh, khả năng phục hồi và thịnh vượng chung của châu Âu. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ để làm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai sắp tới của chúng tôi tại Brussels vào ngày 22/7 tới thành công tốt đẹp."
Về phần mình, Thủ tướng Starmer đã xác nhận cuộc gặp với hai nhà lãnh đạo hàng đầu của EU và cho biết chính phủ của ông đang "thực hiện cam kết thiết lập lại mối quan hệ và đặt Anh vào trung tâm của châu Âu."
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2024, ông Starmer đã tìm cách khép lại những hiềm khích do cuộc bỏ phiếu rời khỏi khối EU hồi năm 2016 của Anh gây ra.
Hai bên hy vọng sẽ đưa ra một số thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh, cụ thể là về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và động vật, chương trình di chuyển cho thanh niên và việc liên kết hệ thống giao dịch khí thải của hai bên.
Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về một số vấn đề đã gặp nhiều khó khăn. Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra trong bối cảnh ông Starmer đang đối mặt với một tương lai bất định, khi Thủ tướng Anh dự kiến sẽ phải đối mặt với thách thức về vai trò lãnh đạo nếu ứng cử viên hàng đầu Andy Burnham được bầu vào quốc hội trong những ngày tới.
Trước đó, Anh và EU đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại London vào ngày 19/5/2025. Hội nghị này được cả hai bên coi là bước đi quan trọng trong nỗ lực vượt qua những căng thẳng kéo dài nhiều năm sau Brexit và mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương.
Theo Vietnam+
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