Gần 200 hộ gia đình với hơn 700 nhân khẩu được di dời khỏi vùng ngập lụt, sạt lở nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki), gây ra đợt mưa lớn kéo dài với lượng mưa lớn, nhiều địa phương đã chủ động triển khai công tác di dời, ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Tình trạng ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất đã được cảnh báo, và công tác vận động người dân đến nơi an toàn đang được thực hiện một cách khẩn trương.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân xóm Thanh Mai, xã Mai Hạ di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất

Tính đến thời điểm 9h00’ sáng nay ngày 26/8, các lực lượng đã vận động, phối hợp và hỗ trợ gần 200 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu di dời ra khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn. Như tại xã Cao Sơn, nhận thấy nguy cơ sạt lở cao tại xóm Ênh, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng đã kịp thời vận động 51 hộ dân với 151 nhân khẩu di dời đến nơi trú ẩn an toàn tại trường mầm non chi Ênh.

Nhiều nhà cửa của các hộ dân xóm Ênh, xã Cao Sơn bị đất đá sạt lở gây nguy hiểm

Lực lượng tham gia gồm 35 người, trong đó có 15 dân quân và 20 người từ các ban ngành địa phương, đã cùng nhau hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và ổn định cuộc sống tạm thời. Tại phường Hòa Bình, một trường hợp điển hình khác là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân (02 nhân khẩu) bị ngập úng tại Tổ 1 (phường Quỳnh Lâm cũ) cũng đã được di dời sang nhà hàng xóm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau khi di dời, người già và trẻ nhỏ được đưa về tránh trú tại chi trường mầm non xóm Ênh, xã Cao Sơn

Các địa phương có nguy cơ cao về sạt lở đất như Cao Phong, Mường Thàng, Mai Hạ, Mường Vang, Nật Sơn, Vân Sơn, Mường Động cũng đã gấp rút rà soát và di dời người dân. Cụ thể, đã có 19 hộ dân (92 nhân khẩu) tại xã Cao Phong, 16 hộ (72 nhân khẩu) tại xã Mường Thàng, 48 hộ (195 nhân khẩu) tại xã Mai Hạ, 16 hộ (82 khẩu) tại xã Nật Sơn, 37 hộ (131 nhân khẩu) tại xã Mường Động và 3 hộ (14 nhân khẩu) tại xã Bao La phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người yếu thế ở xóm Can Thượng, xã Cao Phong về nơi tránh trú an toàn

Bên cạnh nguy cơ sạt lở, tình trạng ngập lụt cũng gây ra nhiều rủi ro. Mưa lớn khiến mực nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều khu dân cư và chia cắt giao thông. Tại xã Yên Sơn, 4 tràn (Liên Trung, Bến Dầm, Kết Bình, Chự) bị ngập sâu, tương tự là 7 tràn tại xã Văn Miếu và 7 tràn tại xã Hương Cần. Điều này không chỉ cản trở việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy hiểm. Điển hình là sự việc tại xã Lai Đồng, khi chị Hà Thị Nguyên (sinh năm 1980) đưa con đi học, không may chiếc xe máy Air Blade bị lũ cuốn trôi tại tràn Đoàn Kết. Rất may, cả hai mẹ con đã an toàn, nhưng đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự nguy hiểm của lũ lụt.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các khu vực tiếp tục bám sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để vận động, giúp đỡ người dân đến nơi an toàn. Công tác theo dõi, cảnh báo và ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất vẫn đang được tích cực triển khai nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Mạnh Hùng