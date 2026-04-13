Gần 50 lưu học sinh Lào đón Tết Bunpimay tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Ngày 13/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình tổ chức Chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 (Phật lịch 2569) cho gần 50 lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đang học tập tại 2 trường. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Các lưu học sinh Lào và các đại biểu thực hiện nghi lễ của tết Tết Bunpimay.

Tham dự chương trình có đại diện phòng Giáo dục thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo; phòng Quản lý xuất nhập cảnh và phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh cùng chính quyền phường Thống Nhất.

Tiết mục văn nghệ của lưu học sinh Lào.

Các nhà trường, đơn vị tặng quà lưu học sinh Lào nhân dịp Tết Bunpimay.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo hai trường bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của các cấp, ngành và địa phương; đồng thời khẳng định luôn coi lưu học sinh Lào là một phần của “gia đình chung”, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Lưu học sinh Lào thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho các đại biểu.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, đậm bản sắc văn hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa. Sau phần phát biểu, các đại biểu đã tặng hoa, quà và lì xì chúc mừng năm mới tới các lưu học sinh.

Đại diện lưu học sinh Lào phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô, các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ buộc chỉ cổ tay – một phong tục truyền thống đặc sắc của nhân dân Lào, mang ý nghĩa cầu chúc bình an, may mắn trong năm mới. Cùng với đó là hoạt động té nước, biểu tượng của sự thanh khiết, gột rửa điều không may và đón nhận những điều tốt lành.

Chương trình giao lưu văn nghệ diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc do chính lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam biểu diễn như múa truyền thống, hát chúc mừng năm mới, múa khèn Lào..., góp phần tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết, thắm tình hữu nghị.

Các lưu học sinh tham gia trò chơi dân gian của Lào.

Lưu học sinh Lào giao lưu thể thao nhân dịp Tết Bunpimay.

Bên cạnh đó, các đại biểu và sinh viên còn tham gia giao lưu ẩm thực, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của Tết Bunpimay. Các lưu học sinh Lào đã tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao và trò chơi tập thể sôi nổi.

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, đây là năm thứ 7 chương trình được tổ chức, trở thành hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước. Đặc biệt, đối với các lưu học sinh năm cuối, đây là mùa Tết cuối cùng tại Việt Nam trước khi về nước công tác, để lại nhiều kỷ niệm đẹp và tình cảm gắn bó với thầy cô, bạn bè.

Thông qua chương trình, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố, vun đắp. Những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao thiết thực như Tết Bunpimay không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống mà còn lan tỏa thông điệp về mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai đất nước “núi liền núi, sông liền sông”.

Hồng Trung