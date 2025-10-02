Gần 517 tỷ đồng dành cho trợ cấp xã hội

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và tinh thần “Không bỏ ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Lực lượng dân quân xã Thái Hòa hỗ trợ gia đình bà Đỗ Thị Vinh, thôn Ngọc Hà tháo dỡ ngôi nhà cũ để xây mới.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 và chỉ đạo phân bổ sớm nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện chương trình hiệu quả. Triển khai nhiều nội dung thúc đẩy tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, người dân vùng khó khăn. Công tác bảo trợ xã hội được triển khai thường xuyên, trong đó đã chi trả trợ cấp cho 143.582 đối tượng với tổng kinh phí 516,9 tỷ đồng. Người cao tuổi và trẻ em được quan tâm chăm sóc; tỉnh đã dành hơn 26,5 tỷ đồng để thực hiện chúc thọ, mừng thọ cho 72.166 người cao tuổi và huy động nguồn lực xã hội hóa trợ giúp, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát được triển khai quyết liệt, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10.801 căn nhà (đạt 100% kế hoạch). Trong đó, 1.475 căn cho gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3.496 căn; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, cận nghèo 5.830 căn.

Thông qua các chính sách, chương trình góp phần nâng cao đời sống của người dân trong tỉnh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,75% và 3,14% hộ cận nghèo.

Hoàng Nga