Gần 57.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh tỉnh hiện tiếp tục duy trì hoạt động 479 điểm giao dịch xã như trước khi sáp nhập đơn vị hành chính. Nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách được duy trì ổn định, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Tân Sơn giải ngân vốn vay cho người dân.

Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8/2025, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã huy động tổng nguồn vốn đạt trên 17.850 tỷ đồng, tăng trên 861,2 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương chiếm 78,28%/tổng nguồn vốn, nguồn vốn huy động từ địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất chiếm 11,68%, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 10,04%.

Doanh số cho vay toàn tỉnh từ đầu năm đến hết tháng 8/2025 đạt trên 3.548,5 tỷ đồng, với gần 57.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn ưu đãi, các hộ gia đình đã đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng các đối tượng chính sách Hộ nghèo Ngân hàng chính sách xã hội Vay vốn Đầu tư phát triển kinh tế sáp nhập đơn vị hành chính tín dụng chính sách điểm giao dịch
