Gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI và chia tay đại biểu Quốc hội khóa XV không tái cử

Chiều 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI và chia tay đại biểu Quốc hội khóa XV không tái cử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí lãnh đạo và đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XV; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XV; khóa XVI tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Minh Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy nghĩa tình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Buổi gặp mặt hôm nay là dấu mốc chuyển giao thế hệ giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính. Đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc đến các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, đặc biệt là đồng chí Bùi Minh Châu với những đóng góp tâm huyết đã tạo nên uy tín và vị thế cho Đoàn đại biểu tỉnh nhà; đồng thời mong muốn các vị đại biểu tiền nhiệm sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm quý báu để giúp những đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cá nhân đồng chí cũng như các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ luôn nỗ lực cố gắng, tiếp nối truyền thống, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Nhân dân giao phó, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Minh Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu Quốc hội tỉnh đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân đồng chí cùng các đại biểu khóa XV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các đại biểu vừa trúng cử vào Quốc hội khóa XVI, đồng chí Bùi Minh Châu bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng, trên cương vị và trọng trách mới, các đại biểu sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ để thực hiện tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Đất Tổ, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội và sự nghiệp đổi mới, phát triển của địa phương cũng như của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa tri ân các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Bùi Minh Châu, Nguyễn Thúy Anh không tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tặng quà lưu niệm, tri ân tình cảm của tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Minh Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Các đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa tri ân các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa XV không tiếp tục tái cử.

Thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XVI, đồng chí Phạm Đại Dương cùng các đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Phú Thọ không tiếp tục tái cử.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ khóa XVI vừa trúng cử.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng, chia tay đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương chuyển công tác.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh vừa được điều động, chuyển công tác.

Đinh Vũ