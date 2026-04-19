Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Sư đoàn 316

Sáng 19/4, tại phường Vĩnh Yên, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Thanh Trù tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Sư đoàn 316 (1/5/1951 - 1/5/2026).

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Yên tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 316

khu vực Thanh Trù.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 316 - một trong những đơn vị chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 1/5/1951 tại Lạng Sơn, còn gọi là Đoàn Bông Lau. Trải qua các cuộc kháng chiến, đặc biệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã lập nhiều chiến công oanh liệt, góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 316.

Phát huy truyền thống anh hùng, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Thanh Trù không ngừng nâng cao tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội. Trong những năm qua, Ban liên lạc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi hội viên ốm đau, mừng thọ các cụ cao niên, hỗ trợ gia đình chính sách, xây dựng quỹ “Tấm lòng vàng” giúp hội viên phát triển kinh tế.

Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Thanh Trù tặng quà các gia đình chính sách.

Hiện nay, với hơn 30 hội viên, Ban liên lạc tiếp tục là cầu nối gắn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống; tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo - Chiến thắng” của Sư đoàn 316 anh hùng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Thanh Trù trao tặng quà cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn.

Trần Tỉnh