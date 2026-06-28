Ghana gục ngã cuối trận, Croatia giành chiến thắng kịch tính khó tin

Croatia vượt qua Ghana với tỷ số 2-1 trong trận đấu kịch tính ở lượt cuối bảng L World Cup 2026. Bàn thắng quyết định của Nikola Vlasic giúp đội bóng áo caro giành trọn 3 điểm, qua đó đoạt vé vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng.

Ngay từ những phút đầu, Croatia là đội kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công mạch lạc. Phút 17, Nikola Vlasic suýt mở tỷ số khi cú dứt điểm của anh đưa bóng dội cột dọc. Sức ép liên tục của đại diện châu Âu cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 31. Từ đường chuyền của Mateo Kovacic, Petar Sucic tung cú sút xa đẹp mắt đưa bóng găm vào góc thấp, không cho thủ môn Benjamin Asare cơ hội cản phá, giúp Croatia vươn lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, Ghana chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện châu Phi tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó Issahaku Fatawu và Kamaldeen Sulemana đều khiến hàng thủ Croatia phải làm việc vất vả. Sau nhiều nỗ lực, phút 73, từ một tình huống đá phạt do Ernest Nuamah thực hiện, Derrick Luckassen dứt điểm cận thành tung lưới Croatia. Bàn thắng ban đầu phải chờ VAR kiểm tra trước khi được công nhận, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bị gỡ hòa, Croatia lập tức gia tăng sức ép. Mario Pasalic có cú dứt điểm nguy hiểm ở phút 82 nhưng Benjamin Asare xuất sắc cứu thua. Chỉ một phút sau, Luka Modric thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Nikola Vlasic bật cao đánh đầu, bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho đội bóng áo caro.

Những phút bù giờ diễn ra đầy căng thẳng khi Ghana dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Croatia thi đấu bản lĩnh để bảo toàn thành quả. Cơ hội đáng chú ý nhất của Ghana đến ở phút 90+7 nhưng Issahaku Fatawu lại dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.

Chung cuộc, Croatia đánh bại Ghana 2-1 để cán đích ở vị trí nhì bảng L và giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu đội nhì bảng K. Trong khi đó, Ghana sẽ chạm trán với đội đứng nhất bảng K.

Theo thethao247