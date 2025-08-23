Phú Thọ 24h
Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4, năm 2025

Ngày 23/8, Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4, năm 2025 đã chính thức khởi động với số đầu tiên ghi hình vòng thi Đấu trí. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Sở GD&ĐT và Viễn thông Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đại biểu, nhà tài trợ dự và cỗ vũ, động viên các thí sinh

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị tài trợ dự chương trình ghi hình

Dự và cổ vũ, động viên các thí sinh tham dự số đầu tiên ghi hình có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các đơn vị tài trợ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 có 48 thí sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh, tham gia thi đấu ở 17 trận thi. Mỗi trận có 4 thí sinh đại diện cho 4 trường tham gia tranh tài ở 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và Về đích. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, trí tuệ cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh, giúp các em phát triển tư duy, khả năng hiểu biết, tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức.

Các thí sinh tham gia số đầu tiên ghi hình vòng thi Đấu trí

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các thí sinh đã được thể hiện bản lĩnh, tri thức, thi đấu hết mình và có những trải nghiệm ý nghĩa. Nhiều câu hỏi xoay quanh các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, lịch sử, văn hoá địa phương đã được các thí sinh trả lời nhanh, chính xác, mang đến không khí “rượt đuổi” điểm số gay cấn.

Giáo viên, phụ huynh và học sinh các trường THPT tham gia cỗ vũ cho các thí sinh dự thi

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 được phát sóng vào 20h15 phút tối Chủ nhật hằng tuần trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, với thời lượng 60 phút/chương trình. Trận chung kết dự kiến được truyền hình trực tiếp vào tháng 12/2025.

