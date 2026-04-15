Giá cả thị trường ngày 15/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nấm hương
25.600 đồng/150g
2
Bắp cải thảo
10.000 đồng/500g
3
Rau lang
7.000 đồng/400g
4
Mận An Phước
16.000 đồng/500g
5
Đường mía thiên nhiên Biên Hoà gói 1kg
34.500 đồng/Gói 1kg
6
Gạo thơm Vua Gạo ST25 túi 5kg
145.000 đồng/Túi 5kg
7
Cá nục xốt cà 3 Cô Gái 190g
25.000 đồng/Hộp 190g
8
Hạt sen khô gói 100g
36.000 đồng/Gói 100g
9
48 hộp sữa lúa mạch Milo 180ml
340.000 đồng/48 hộp 180ml
10
Lốc 4 hộp sữa chua YoMost cam 170ml
29.500 đồng/4 hộp 170ml
11
Hộp 6 hũ yến nhân sâm Song Yến 70ml
189.000 đồng/6 hũ 70ml
12
Trà Lipton nhãn vàng hộp 50g
41.500đồng/25 gói 2g
13
Trà gừng Đại Gia 30g
31.000 đồng/20 gói 1.5g
14
Kem đậu xanh Merino X Plus cây 60g
13.000 đồng/Cây 60g
15
Thùng 30 gói mì Hảo Hảo tôm chua cay 75g
115.000 đồng/30 gói 75g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 14/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/4/2026
Giá cả thị trường ngày 10/4/2026
Giá cả thị trường ngày 8/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 7/4/2026