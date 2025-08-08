Giá cả thị trường ngày 8 / 8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bắp cải thảo
21.500 đồng/kg
2
Bí đao
12. 000 đồng/kg
3
Bầu
18.900 đồng/kg
4
Bắp cải
12.900 đồng/kg
5
Kem Merino 2 vị 900ml
65.000 đồng/hộp
6
Kem Merino 3 vị 860ml
83.000 đồng/hộp
7
Kem Tràng Tiền 85g
12.000 đồng/hộp
8
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kh
10
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
15
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
16
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
17
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
18
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
19
Chân gà
65.000 đồng/kg
Đoàn Kết
