Giả danh cơ quan BHXH để lừa đảo - thủ đoạn cũ nhưng ngày càng tinh vi

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, liên tiếp ghi nhận các trường hợp người dân bị các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại giả danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH). Các cuộc gọi thường có nội dung như: “liên quan đến hồ sơ bảo hiểm”, “nợ tiền BHXH”, “cần xác minh để giải quyết chế độ”... với mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt tài sản thông qua việc đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc lừa người dân truy cập các đường link giả mạo. Đây là thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là ngành BHXH.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền các phương thức thủ đoạn lừa đảo liên quan đến BHXH cho người dân ở các xã vùng sâu, xa khó khăn

Đánh vào tâm lý sợ hãi và thiếu hiểu biết

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng đầu số lạ, giả mạo số điện thoại của cơ quan BHXH hoặc Công an. Thông qua đó, chúng tạo cảm giác tin tưởng, uy hiếp tâm lý nạn nhân bằng những kịch bản như “đang bị điều tra”, “liên quan đến vi phạm pháp luật”, “sai sót trong hồ sơ bảo hiểm cần xử lý khẩn cấp”... Tiếp đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp số căn cước công dân (CCCD), ảnh chụp CCCD, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), hoặc hướng dẫn người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để “tích hợp thông tin” vào ứng dụng định danh điện tử VNeID. Một số trường hợp còn bị dụ dỗ kết bạn Zalo, truy cập vào đường link lạ, chia sẻ mã OTP nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, BHXH tỉnh và các cơ quan BHXH khu vực đã khẳng định: Các cơ quan BHXH không thực hiện việc gọi điện thoại yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông báo nợ tiền hay làm các thủ tục về BHXH qua điện thoại. Việc giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm đều được thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng giao dịch điện tử BHXH. Đồng thời, chủ động vào cuộc, phát đi nhiều cảnh báo đến người dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác.

Người dân được tư vấn đầy đủ về các chính sách, chế độ khi tham gia BHXH

Đơn cử, BHXH cơ sở Yên Thủy đã ban hành Công văn số 70/CV-BHXH cảnh báo về hiện tượng một số đối tượng mạo danh cán bộ BHXH yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân vào ứng dụng “VSSID - BHXH số”. Theo phản ánh của người dân, các đối tượng giả danh cán bộ BHXH gọi điện yêu cầu cập nhật CCCD, số định danh cá nhân, địa chỉ email... vào ứng dụng. Thậm chí, chúng còn gửi đường link kích hoạt, đe dọa rằng nếu không làm theo thì sẽ bị “cắt thẻ BHYT”. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, giám đốc BHXH cơ sở Yên Thủy khẳng định: Ngành BHXH không có chủ trương cho cán bộ gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật CCCD, số định danh vào ứng dụng “VSSID - BHXH số”. Đây là hành vi có dấu hiệu rõ ràng của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Công an và Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến với các hộ dân

Để phòng ngừa, cơ quan BHXH đã thông báo rộng rãi đến các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, các đơn vị thu BHXH, BHYT để phổ biến đến người dân. Đặc biệt là người cao tuổi đang hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH. Nội dung cảnh báo nhấn mạnh người dân tuyệt đối không kết bạn Zalo với người lạ, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mã OTP, ảnh CCCD, số tài khoản ngân hàng hay thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Cảnh giác là biện pháp phòng vệ hiệu quả nhất

Về phía BHXH tỉnh cũng đưa ra khuyến cáo, khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, người dân nên trực tiếp đến bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính” tại cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ. Tuyệt đối không thực hiện các giao dịch qua điện thoại hay các ứng dụng không xác minh được nguồn gốc rõ ràng. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, giám đốc BHXH cơ sở Yên Thủy cũng lưu ý thêm: Người dân, người lao động cần thường xuyên cập nhật thông tin chính thống về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất minh, cần bình tĩnh xác minh, tránh để bị lợi dụng, đánh cắp dữ liệu.

Người dân được hỗ trợ trực tiếp khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin, giải quyết chế độ ở bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả TTHC” tại cơ quan BHXH

Liên quan đến tình trạng giả danh cán bộ BHXH, đồng chí Phạm Ngọc Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ cho biết: hiện nay, các hình thức lừa đảo không ngừng gia tăng. Đặc biệt, qua mạng xã hội, email, điện thoại. Các đối tượng thường viện cớ để người dân thực hiện các thủ tục, cập nhật thông tin cá nhân hoặc thậm chí là chuyển khoản tiền vào “quỹ BHXH” để hưởng chế độ. “Chúng tôi đã có nhiều văn bản cảnh báo gửi đến cấp ủy, chính quyền các xã, phường, các đơn vị tham gia BHXH, các tổ chức đoàn thể...

Thời gian qua, hàng chục nghìn công nhận, người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được thông tin tuyên truyền đẩy đủ về các chính sách pháp luật liên quan đến BHXH

Đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ danh tính và tư cách pháp nhân. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ kịp thời”, đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh. Trên thực tế tại một số địa phương cho thấy, đã có không ít người bị lừa chuyển tiền cho các đối tượng giả danh BHXH dưới danh nghĩa “đóng thêm tiền để được hưởng chế độ”, hoặc “nộp phạt hành chính liên quan đến hồ sơ bảo hiểm sai phạm”. Điều này không chỉ gây thiệt hại tài chính cho nạn nhân, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giả danh BHXH có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Do đó, người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác, nắm chắc thông tin, không chia sẻ dữ liệu cá nhân với người lạ và chỉ thực hiện các giao dịch trên nền tảng, ứng dụng, website chính thức của BHXH Việt Nam. Cảnh giác chính là biện pháp tự bảo vệ mình hữu hiệu nhất trong phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạnh Hùng