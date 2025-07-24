Giấc mơ an cư của người trẻ: Điểm tựa từ chính sách nhà ở xã hội

Giữa bộn bề lo toan về lập thân, lập nghiệp, giấc mơ sở hữu một mái nhà vẫn luôn là mong muốn cháy bỏng của nhiều người trẻ. Thế nhưng, trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động và áp lực thu nhập ngày càng tăng, giấc mơ ấy đôi khi trở nên xa vời. Giờ đây, sự ra đời của gói tín dụng ưu đãi dành cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội đang trở thành một điểm tựa vững chắc, biến ước mơ an cư của thế hệ trẻ thành hiện thực.

Cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Lập Thạch giới thiệu cho khách hàng gói tín dụng ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, Ngân hàng Nhà nước đã có một bước đi đáng chú ý khi ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đặc biệt dành cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội. Chính sách này không chỉ góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của hàng triệu người trẻ, mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt dòng vốn của hệ thống ngân hàng trong tháo gỡ điểm nghẽn về nhà ở cho nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Agribank luôn có những chương trình tín dụng dành riêng cho từng đối tượng khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng dành cho khách hàng dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội. Gói vay này bao gồm nhiều ưu đãi về lãi suất cũng như thời gian cho vay linh hoạt, từ ngắn, trung đến dài hạn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của ngân hàng."

Agribank đã tiên phong triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội. Chương trình mang đến nhiều ưu điểm vượt trội như lãi suất ưu đãi, thời hạn vay linh hoạt và thủ tục đơn giản, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng trẻ đang trong giai đoạn lập nghiệp. Đây được xem là một giải pháp tài chính thiết thực, giúp người trẻ có thêm cơ hội sở hữu ngôi nhà, ổn định cuộc sống và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Lập Thạch hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn.

Những người trẻ như anh Vũ Ngọc Khanh, xã Sơn Đông không giấu nổi sự phấn khởi: "Việc mua được một ngôi nhà đối với người trẻ như chúng tôi vô cùng khó khăn. Nếu tự tích cóp phải rất lâu mới có thể mua được. Những chính sách hỗ trợ từ Agribank giúp tôi mua được nhà sớm, từ đó an cư và yên tâm làm việc."

Chương trình cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho khách hàng cá nhân là người trẻ dưới 35 tuổi được áp dụng cho các khoản vay giải ngân từ ngày 30/5/2025 đến hết ngày 31/12/2030 hoặc đến khi hết quy mô chương trình. Đối tượng vay là khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở xã hội thuộc các dự án do Bộ Xây dựng hoặc UBND các tỉnh, thành phố công bố. Đáng chú ý, mỗi khách hàng chỉ được vay vốn một lần để mua một căn hộ tại dự án thuộc danh mục được công bố.

Về lãi suất, chương trình áp dụng mức ưu đãi trong tối đa 15 năm kể từ ngày giải ngân. Trong 5 năm đầu: Áp dụng lãi suất cho vay thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank). Lãi suất áp dụng đến hết ngày 30/6/2025 là 6,1%/năm.

Trong 10 năm tiếp theo: Áp dụng lãi suất cho vay thấp hơn 1% so với lãi suất cho vay trung, dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước nói trên. Kể từ ngày 1/7/2025, định kỳ 6 tháng/lần, Agribank sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi dựa trên thông báo của Ngân hàng Nhà nước.

Agribank - nơi triển khai gói tín dụng ưu đãi.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: "Đầu quý 2/2025, Agribank đã triển khai chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi, đặc biệt là công nhân viên chức, người lao động có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Điều này góp phần giúp người trẻ an cư, lạc nghiệp và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững."

Bà Phùng Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai gói vay này đến các chi nhánh loại hai và phòng giao dịch, giúp khách hàng trẻ tuổi hiện thực hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà, ổn định cuộc sống, tự tin phát triển và cống hiến cho xã hội."

Về các giải pháp tiếp cận, ông Nguyễn Thanh Tuấn bổ sung thêm: "Chúng tôi đã chủ động tiếp cận các chủ đầu tư nhà ở xã hội để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và cung cấp thông tin toàn diện nhất cho khách hàng. Đồng thời sử dụng nhiều kênh truyền thông hiện có, phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương để thông tin rộng rãi đến khách hàng, đảm bảo sản phẩm được cung cấp một cách hiệu quả nhất."

Để chính sách đi vào cuộc sống một cách thực chất và phát huy tối đa hiệu quả cũng cần sự quyết liệt từ chính quyền các cấp trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công bố danh mục nhà ở xã hội rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Ngọc Thắng