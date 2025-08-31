Giải bóng chuyền chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

{title}
Thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; ngày 30/8, UBND xã An Nghĩa đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam - nữ.
Giải bóng chuyền có sự tham gia của 10 đội bóng ở 7 liên khu dân cư và các cơ quan (đội bóng Cơ quan xã, đội bóng Công an xã, đội bóng Kho KT788).
Các đội đã thi đấu với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Giao lưu - Học hỏi”, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, trận bóng đẹp, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, góp phần gắn kết cộng đồng.
Một pha bóng trong trận thi đấu tại giải.
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội bóng Ba Đồi 2; giải Nhì cho đội bóng Phú Nghĩa 3 và giải Ba cho đội bóng Cơ quan xã.
BTC trao giải nhất cho đội đoạt giải.
Giải đấu không chỉ là sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cơ quan và toàn xã ngày càng phát triển; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Đinh Thắng
