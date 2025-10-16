“Bắc Bling” phiên bản phòng chống tội phạm

“Bắc Bling” - của Hòa Minzy và Tuấn Cry - được đặt lời và tên mới, truyền thông điệp về bảo mật thông tin cá nhân, tránh bị lừa tiền khi dùng Internet.

Ca khúc “Clicking”, Tuấn Cry sáng tác và thể hiện. Video: Bộ Công an

Tuấn Cry - tác giả ca khúc Bắc Bling - là người viết lời, thể hiện bản mới mang tên Clicking. Anh đưa vào bài hát nhiều tình huống lừa đảo trực tuyến trong thực tế mà người dùng hay mắc phải như: Để lộ thông tin cá nhân, click vào đường link không an toàn. Nhạc sĩ nêu một số quy tắc an toàn như: "Dữ liệu cá nhân nhớ phải giữ gìn, chớ đưa tên hay địa chỉ của riêng mình. Bỗng nhiên ai hứa cho bạn vài trăm nghìn phải cảnh giác nghe chưa vì kẻ xấu mình không tin“,”Lướt trang A mình phải check trang B".

Nhạc sĩ Tuấn Cry, tác giả ca khúc gốc “Bắc Bling” và phiên bản mới “Clicking”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi ra mắt tối 15/10, ca khúc lập tức nhận hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều khán giả nhận xét bài hát tuyên truyền thông điệp về an ninh mạng một cách hài hước, nhẹ nhàng. Một số phụ huynh đề xuất ý tưởng phát Clicking ở các trường học vào giờ chào cờ đầu tuần để nâng cao ý thức bảo vệ bản thân của học sinh.

Hòa Minzy cho biết do lịch trình bận rộn, cô tiếc vì không thể tham gia dự án. Ca sĩ cảm nhận Clicking có ca từ vui nhộn, thú vị.

Để phòng chống các hành vi lừa đảo trên mạng, thời gian qua, cơ quan chức năng có nhiều biện pháp phổ biến kiến thức, gửi 500 triệu tin nhắn SMS cảnh báo tới người dân. Tại sự kiện tuyên truyền về chống lừa đảo cùng Google ngày 26/6 ở Hà Nội, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ thông tin. Bộ cũng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong phòng chống tội phạm, nghiên cứu và xây dựng giải pháp phản ứng nhanh khi xảy ra tình huống lừa đảo trực tuyến.

MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy, kết hợp nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry. Video: Nhân vật cung cấp

Bắc Bling ra mắt hồi đầu năm, lập tức gây sốt nhờ giai điệu bắt tai, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Đến nay, bài hát đạt 267 triệu lượt xem trên YouTube, là một trong những ca khúc nổi bật của làng nhạc Việt thời gian qua.

Tuấn Cry 33 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Những năm gần đây, anh gây chú ý với một số sản phẩm chất liệu dân gian như Hà Bắc quê tôi, Xập xình xập xình (hát chung Double2T), Kén cá chọn canh (kết hợp Hòa Minzy). Sau Bắc Bling, anh được nhiều người biết đến, đắt show hơn. Hồi tháng 8, anh ra mắt ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, được nhiều nghệ sĩ biểu diễn trên các sân khấu kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Nguồn vnexpress.net