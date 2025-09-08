Phú Thọ 24h
Giải Golf “Chào Phú Thọ - Kết nối tương lai”

Ngày 7/9, tại tỉnh Phú Thọ, Giải Golf “Chào Phú Thọ - Kết nối tương lai” được tổ chức đồng thời tại 3 sân Golf: Đại Lải, Đầm Vạc, Tam Đảo.

Giải Golf Chào Phú Thọ - Kết nối tương lai

Sân golf Đầm Vạc (phường Vĩnh Yên)

Giải quy tụ 460 golfer, trong đó 120 golfer thi đấu tại sân golf Đầm Vạc, phường Vĩnh Yên, 240 golfer thi đấu tại sân golf Đại Lải phường Xuân Hòa, 100 golfer thi đấu sân golf Tam Đảo, xã Tam Đảo.

Giải Golf Chào Phú Thọ - Kết nối tương lai

Các golfer thể hiện sự quyết tâm khi thi đấu.

Theo chương trình, bảng cá nhân thi đấu cả 3 sân: Thi đấu 01 vòng 18 lỗ đấu gậy trực tiếp tính điểm Net dựa trên chỉ số thể hiện trình độ của một golfer (HDCP). Bảng đồng đội thi đấu ở sân golf Đầm Vạc phường Vĩnh Phúc. Mỗi chi hội sẽ lấy 16 tuyển thủ để tính giải đồng đội (8 golfer bảng A và 8 golfer bảng B). Giải đấu có 7 giải thưởng với tổng trị giá trên 176 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị khác.

Giải Golf Chào Phú Thọ - Kết nối tương lai

Điểm phát bóng của các golfer.

Giải Golf Chào Phú Thọ - Kết nối tương lai

Giải Golf Chào Phú Thọ - Kết nối tương lai

Nhiều golfer có những pha bóng đẹp mắt.

Giải Golf “Chào Phú Thọ - Kết nối tương lai” là một trong những sự kiện Golf lớn nhất chào mừng sáp nhập tỉnh Phú Thọ mới. Đây cũng là một trong những tỉnh có sân golf lớn nhất cả nước và cũng là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch Mice, sự kiện thể thao với vị trí giao thông thuận lợi để phát triển trở thành “Điểm đến du lịch Golf hàng đầu khu vực và thế giới”.

Dương Chung


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tương lai tỉnh Phú Thọ sân golf Tam đảo Vĩnh Phúc thi đấu Điểm đến du lịch Lớn nhất Chương trình Sự kiện
