Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 64%

Năm 2025, việc triển khai và giải ngân nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025 tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch được giao.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình trong năm 2025 là 1.724 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn sự nghiệp. Trong đó, nguồn vốn đầu tư gần 737 tỷ đồng và nguồn vốn sự nghiệp là trên 909 tỷ đồng.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiểm tra thực tế mô hình sinh kế trên địa bàn xã Vân Sơn.

Đối với nguồn vốn đầu tư, tổng kinh phí bố trí là trên 814 tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2025, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt trên 522 tỷ triệu đồng, bằng 64,08% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn kéo dài từ năm trước giải ngân được gần 70 tỷ đồng, đạt 69%; nguồn vốn kế hoạch năm 2025 giải ngân được trên 452 tỷ đồng, đạt 63,38%. Cùng với vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 được bố trí trên 909 tỷ đồng.

Việc phân bổ và giải ngân các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 được thực hiện theo đúng cơ cấu, tập trung cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình. Kết quả giải ngân là cơ sở quan trọng để tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025 trong năm 2025, bảo đảm việc sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng kế hoạch và theo quy định hiện hành.

Hồng Duyên