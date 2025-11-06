Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Phú Thọ mới được hình thành, mở ra những cơ hội và thách thức mới cho ngành Giáo dục địa phương. Trong bức tranh chung, giáo dục thường xuyên (GDTX) tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đối với việc mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giờ học của cô và trò Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đoan Hùng.

Toàn tỉnh hiện có 33 trung tâm GDTX, Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và Giáo dục nghề nghiệp - GDTX, với gần 27.200 học viên theo học chương trình GDTX cấp trung học phổ thông (THPT). Mạng lưới các trung tâm được mở rộng, phân bố tương đối hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu học tập. Hằng năm, các trung tâm thu hút hơn 20% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) tiếp tục học lên THPT theo chương trình GDTX cấp THPT, góp phần quan trọng vào công tác phân luồng sau THCS.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kịp thời, thống nhất. Các trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học viên đạt loại khá, giỏi chiếm hơn 60%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,14%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn không ít khó khăn, thách thức. Chất lượng giáo dục giữa các vùng, địa phương còn chênh lệch; tại một số trung tâm vùng sâu, vùng khó khăn, kết quả học tập của học viên còn thấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, học liệu điện tử còn thiếu. Đội ngũ giáo viên cơ hữu chưa đủ, cơ cấu chưa đồng đều giữa các môn học. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận giáo viên còn hạn chế...

Bên cạnh đó, sau hợp nhất tỉnh, việc thống nhất mô hình tổ chức, quản lý, điều hành các trung tâm GDTX trên địa bàn rộng lớn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về phương thức quản lý, bồi dưỡng đội ngũ và đảm bảo chất lượng dạy học đồng đều.

Trước tình hình mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình GDTX cấp THPT theo hướng bền vững, hiện đại và phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và người học về vai trò, ý nghĩa của GDTX, đặc biệt là học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng với đó, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện; xây dựng “phòng học thông minh”, tạo điều kiện phát triển mô hình dạy học kết hợp trực tuyến, trực tiếp.

Một nhiệm vụ then chốt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, sinh hoạt chuyên môn theo cụm, vùng; huy động giáo viên các trường THPT tham gia giảng dạy tại trung tâm GDTX; khuyến khích giáo viên chia sẻ học liệu, bài giảng điện tử, đổi mới phương pháp dạy học.

Ngành cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong GDTX, ứng dụng hệ thống quản lý học tập (LMS), xây dựng hồ sơ học tập cá nhân cho học viên, quản lý tiến độ và kết quả học tập trên nền tảng số. Các trung tâm được khuyến khích xây dựng kho học liệu số, áp dụng các công cụ giảng dạy hiện đại, qua đó tạo môi trường học tập linh hoạt, thân thiện và hiệu quả.

Chương trình GDTX cấp THPT không chỉ giúp người dân có thêm cơ hội học tập mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập. Đối với tỉnh Phú Thọ, đây cũng là nền tảng để phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập suốt đời của người dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, tin rằng GDTX Phú Thọ sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Đỗ Thanh- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo