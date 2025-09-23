Giải quyết việc làm mới cho gần 50.000 người

{title}
{publish}
{head}
Cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm, góp phần cải thiện mức sống, tạo động lực phát triển bền vững cho người lao động.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc, thuộc Sở Nội vụ kết nối người lao động đến với doanh nghiệp.
Trong đó, các chính sách về lao động, việc làm, trợ giải quyết việc làm được thực hiện thường xuyên. Các hình thức kết nối trong tuyển dụng được triển khai sâu rộng thông qua các hội nghị, tọa đàm tư ván giới thiệu việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động... 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 50.000 người, đạt 97,7% kế hoạch năm. Trong đó, có hơn 5.000 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 119,7% kế hoạch năm.
Cùng với đó, các hoạt động liên quan đến quản lý người lao động nước ngoài được triển khai hiệu quả và khoa học. Trong 9 tháng năm 2025, tỉnh đã chấp thuận hơn 2.200 vị trí công việc cho 879 lượt doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng; cáp giấy phép cho 3.284 lao động; thu hồi 521 giấy phép lao động và từ chối giải quyết hơn 400 hồ sơ lao động nước ngoài chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Hoàng Nga
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 173/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó bão số 10 năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 580 km về...
Vào Biển Đông, bão Bualoi được tiếp thêm năng lượng để tăng cấp, di chuyển nhanh, khi áp sát bờ biển Bắc Trung Bộ đạt khoảng cấp 13 (149 km/h).
Sáng 26/9, tâm bão BUALOI ở khoảng 12,2°N – 123,3°E, trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo, khoảng 7 giờ ngày 27/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30 – 35...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 26/9, tâm bão Bualoi ở khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió...
baophutho.vn Chiều 25/9, tại Khách sạn Sài Gòn, phường Việt Trì, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức...
Vào trưa 25/9, bão Bualoi ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 – 133 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng...