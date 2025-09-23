Xã hội
Giải quyết việc làm mới cho gần 50.000 người

Cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm, góp phần cải thiện mức sống, tạo động lực phát triển bền vững cho người lao động.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc, thuộc Sở Nội vụ kết nối người lao động đến với doanh nghiệp.

Trong đó, các chính sách về lao động, việc làm, trợ giải quyết việc làm được thực hiện thường xuyên. Các hình thức kết nối trong tuyển dụng được triển khai sâu rộng thông qua các hội nghị, tọa đàm tư ván giới thiệu việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động... 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 50.000 người, đạt 97,7% kế hoạch năm. Trong đó, có hơn 5.000 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 119,7% kế hoạch năm.

Cùng với đó, các hoạt động liên quan đến quản lý người lao động nước ngoài được triển khai hiệu quả và khoa học. Trong 9 tháng năm 2025, tỉnh đã chấp thuận hơn 2.200 vị trí công việc cho 879 lượt doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng; cáp giấy phép cho 3.284 lao động; thu hồi 521 giấy phép lao động và từ chối giải quyết hơn 400 hồ sơ lao động nước ngoài chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

