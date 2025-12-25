Gian hàng 0 đồng - lan tỏa yêu thương mùa Giáng sinh tại xứ đạo

Trong không khí hân hoan đón mừng Giáng sinh, gian hàng 0 đồng được tổ chức tại xứ đạo Mường Cắt, Mường Riệc trên địa bàn xã Nhân Nghĩa đã trở thành điểm sáng nhân ái, mang đến những phần quà thiết thực và hơi ấm tình người cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau trong mùa Noel, trong các ngày 24, 25/12, Đoàn Thanh niên xã và Công an xã Nhân Nghĩa đã chủ trì, phối hợp cùng Giáo xứ Mường Cắt, Giáo xứ Mường Riệc, và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức “Gian hàng 0 đồng” dành tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà thờ Mường Cắt, Mường Riệc đã rộn ràng tiếng nói cười. Bên cạnh hang đá và cây thông được trang trí rực rỡ, gian hàng 0 đồng giản dị nhưng ấm áp đã thu hút đông đảo bà con đến nhận quà. Gian hàng được bày biện giản dị nhưng gọn gàng, với đủ loại nhu yếu phẩm như gạo, mì, dầu ăn, nước mắm, quần áo ấm và bánh kẹo Noel. Điều đặc biệt là tất cả đều được phát miễn phí. Người đến nhận quà chỉ cần một nụ cười, một lời chúc bình an trong mùa Giáng sinh. Không phân biệt lương – giáo, ai cũng có thể ghé gian hàng, lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình mình.

Cán bộ Công an xã Nhân Nghĩa tận tâm hướng dẫn bà con nhận quà

Mỗi món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia chân thành của cộng đồng dành cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Người nhận quà ra về với nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt ánh lên niềm vui trong mùa Noel an lành.

Đặc biệt, hình ảnh màu áo xanh của cán bộ đoàn và chiến sĩ Công an xã Nhân Nghĩa tận tâm vận động, đóng góp tiền mặt và 100 bộ quần áo ấm, trực tiếp tham gia tổ chức, hướng dẫn, trao quà đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân – không chỉ là người giữ gìn bình yên, mà còn là điểm tựa nghĩa tình của bà con trong cuộc sống.

Bà Bùi Thị Rỉn là hộ nghèo xóm Mới Nang xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi neo người, thu nhập bấp bênh. Nhận được phần quà này tôi thấy rất ấm lòng. Không chỉ là vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên để chúng tôi có thêm niềm tin. Noel năm nay với tôi thật sự ấm áp hơn.”

Các hộ nghèo xứ đạo được trao tận tay nhu yếu phẩm

Bí thư Đoàn xã Nhân Nghĩa Nguyễn Thị Vinh chia sẻ: Gian hàng 0 đồng được hình thành từ sự đóng góp của cán bộ Đoàn thanh niên và các chiến sĩ Công an xã Nhân Nghĩa, cùng các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương trị giá hơn 20 triệu đồng. Hoạt động được chuẩn bị từ nhiều tuần trước. Mỗi người góp một ít, người có của góp của, người có công góp công, tất cả cùng hướng đến mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” đặc biệt là người nghèo, đều có một mùa Giáng sinh trọn vẹn. Quá trình hoạt động gian hàng đã tiếp cận được khoảng 140 hộ gia đình. Đây là con số còn khiêm tốn nhưng đây vẫn là những con số đáng mừng đối với tinh thần thanh niên trẻ của các đơn vị tham gia thực hiện và đồng hành, phối hợp.

Đại diện chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa của mô hình này. Ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực xã Nhân Nghĩa cho biết: “Gian hàng 0 đồng tại xứ đạo không chỉ thể hiện tinh thần ‘sống tốt đời, đẹp đạo’ mà còn góp phần cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội. Đây là hoạt động nhân văn, cần được lan tỏa và nhân rộng.” Ông cũng khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp để các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn diễn ra thuận lợi, đúng đối tượng. Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tình quân dân, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, để mùa Giáng sinh ở Nhân Nghĩa không chỉ có ánh đèn rực rỡ, mà còn bừng sáng bởi niềm tin, sự sẻ chia và tình người ấm áp.

ĐVTN xã Nhân Nghĩa trao quà bánh kẹo cho các em nhỏ

Gian hàng 0 đồng nơi xứ đạo đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gieo vào lòng người niềm tin về sự sẻ chia, gắn kết cộng đồng. Giữa tiết trời se lạnh cuối năm cùng ánh sáng lung linh của hang đá và tiếng chuông nhà thờ ngân vang, những tấm lòng nhân ái đã làm nên một mùa Giáng sinh trọn vẹn, ấm nồng tình người.

Đinh Thắng