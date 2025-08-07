Giao ban công tác báo chí tháng 8/2025

Ngày 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2025; cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng; kết quả sau một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh và đánh giá toàn diện công tác báo chí tháng 7, định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8/2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và Sở Nội vụ đã cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng, kết quả sau một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, trong 7 tháng năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã linh hoạt, sáng tạo, chủ động, quyết liệt, xác định rõ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo chỉ tiêu giao của Chính phủ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm (sau hợp nhất) tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khu vực nông-lâm-thủy sản tăng 3,26%, công nghiệp-xây dựng tăng 15,32%, dịch vụ tăng 8,2%. Quy mô GRDP theo giá hiện hành tỉnh Phú Thọ (mới) ước đạt 186,4 nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu giải đáp một số vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm.

Sau khi hợp nhất, tỉnh đã chỉ đạo đảm bảo ổn định bộ máy, tổ chức, cán bộ; cấp uỷ, chính quyền cấp xã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí cán bộ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trong tháng 7, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tại tỉnh đã phản ánh kịp thời, toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền đậm nét việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các xã, phường và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; Kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp; phản ánh tinh thần, khí thế phấn khởi của người dân trong những ngày đầu của chặng đường phát triển mới...

Phó Giám đốc Sở Tài chính Tạ Tuấn Sơn thông báo tình hình phát triển KT-XH 7 tháng năm 2025.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chú trọng mở mới các chuyên mục như “Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”, “Sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”, “Nhận diện”, “Tiêu điểm”... Tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số, hình thức làm báo hiện đại như Inforgraphics, E-magazine... tạo điểm nhấn trong cách thức tuyên truyền, giúp công chúng tiếp cận thông tin chính thống một cách sinh động, hấp dẫn hơn.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã giải đáp và cung cấp thêm thông tin về các vấn đề báo chí và dư luận quan tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau hơn một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc bố trí trụ sở làm việc sau hợp nhất tỉnh; hỗ trợ nơi ăn, ở, đi lại và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cán bộ đi cơ sở. Đồng chí cũng mong muốn các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Phóng viên Báo Tiền Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nhấn mạnh: Từ nay đến hết năm 2025, khối lượng công việc của tỉnh rất lớn với nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục chỉ đạo, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031...

Để hoàn thành các nhiệm vụ đó, vai trò của các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại tỉnh rất quan trọng. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tập trung khai thác và phát huy tối đa tuyên truyền trên các nền tảng số; tiếp tục đổi mới, đa dạng, phong phú hơn nữa cả về nội dung và hình thức các sản phẩm báo chí theo hướng hiện đại - chuyên nghiệp. Qua đó kịp thời thông tin toàn diện, sâu sắc mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... Các chương trình phải được chuẩn bị kỹ, không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Sở VH-TT&DL, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trong việc định hướng, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là việc nắm bắt và xử lý các vấn đề báo chí quan tâm, dư luận phản ánh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ngọc Tuấn