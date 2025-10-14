Giao ban tiến độ các dự án khu vực Hòa Bình

Chiều 14/10, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ các dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hiện nay, Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang quản lý 71 dự án tại khu vực Hòa Bình. Trong đó có 24 dự án về giao thông và 47 dự án công nghiệp, dân dụng khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá tiến độ Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hoà Bình cũ sử dụng vốn ODA vay Ngân hàng KFW - CHLB Đức. Dự án có tổng mức đầu tư 688,7 tỷ đồng, nhằm thu gom và xử lý nước thải cho khu vực trung tâm. Các hạng mục đầu tư gồm: nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025; Hệ thống mạng thu gom nước thải gồm 5 gói thầu đang tập trung thực hiện và hạ tầng đấu nối hộ gia đình hiện chưa thực hiện.

Đối với các dự án giao thông, hiện nay đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; công tác thi công xây lắp; công tác di chuyển đường điện; giá cả vật liệu leo thang, nguồn cung cấp khan hiếm, các mỏ vật liệu trữ lượng ít, thủ tục pháp lý không đầy đủ gây khó khăn trong công tác thi công xây dựng; vật liệu thi công giai đoạn đầu khó khăn do các mỏ vật liệu xa công trường, công tác vận chuyển bằng đường thuỷ nên khó khăn.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm tháo gỡ vướng mắc các dự án.

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện về nguốn vốn đầu tư giai đoạn hoàn thiện của các dự án. UBND các xã, phường có dự án đi qua tuyên truyền, vận động các hộ dân đã nhận tiền đền bù sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công. Quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án. Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình bố trí và sắp xếp nhân sự tổ chức kiểm đếm, lập phương án giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích phục vụ di dời đường điện.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các địa phương để bàn giao hồ sơ, thủ tục công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đang được triển khai. Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình bố trí nhân lực triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ. Tiếp tục rà soát các dự án để tiến hành thủ tục thanh toán khi có khối lượng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai thi công các dự án. Tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các nhà thầu, đảm bảo tiến độ các dự án; yêu cầu các đơn vị thi công cần quyết liệt hơn trong việc triển khai dự án, tránh tình trạng kéo dài thời gian. Tăng cường quản lý, giám sát dự án, chịu trách nhiệm toàn bộ dự án.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đinh Hòa