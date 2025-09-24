Thể thao
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Chiều 24/9, tại phường Thanh Miếu, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với CLB Pickleball phường tổ chức giao lưu Pickleball chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo phường Thanh Miếu tặng hoa động viên các vận động viên trước khi vào thi đấu.

Tham gia giao lưu có 24 vận động viên (VĐV) chia làm 3 bảng; các VĐV tranh tài ở 2 nội dung đôi nam, đôi nữ.

Buổi giao lưu thể thao không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là dịp để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng của địa phương thể hiện quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Thanh miếu trong việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Các vận động viên thi đấu loại trực tiếp đôi nam nữ

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi với những pha bóng đẹp mắt, thể hiện tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và đầy khí thế.

Kết thúc, Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba cho những đôi VĐV xuất sắc đạt thành tích cao.

