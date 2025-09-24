Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

{title}
{publish}
{head}
Chiều 24/9, tại phường Thanh Miếu, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với CLB Pickleball phường tổ chức giao lưu Pickleball chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo phường Thanh Miếu tặng hoa động viên các vận động viên trước khi vào thi đấu.
Tham gia giao lưu có 24 vận động viên (VĐV) chia làm 3 bảng; các VĐV tranh tài ở 2 nội dung đôi nam, đôi nữ.
Buổi giao lưu thể thao không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là dịp để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng của địa phương thể hiện quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Thanh miếu trong việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.
Các vận động viên thi đấu loại trực tiếp đôi nam nữ
Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi với những pha bóng đẹp mắt, thể hiện tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và đầy khí thế.
Kết thúc, Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba cho những đôi VĐV xuất sắc đạt thành tích cao.
Dương Chung
Hai trận đấu với đối thủ Nepal (hạng 176 thế giới) là cơ hội vàng để HLV Kim Sang-sik vừa tìm kiếm chiến thắng, vừa giúp đội tuyển Việt Nam tìm phương án mới.
baophutho.vn Các trận đấu chung kết 3 nội dung đôi là Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ của giải bóng bàn các đội mạnh Quốc gia 2025 diễn ra tại nhà thi đấu...
baophutho.vn Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng có 12 đội tham gia: Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Khatoco Khánh Hòa, Long An, Thành phố...
Đông Nam Á có bốn đại diện dự vòng chung kết futsal châu Á 2026, trong đó chủ nhà Indonesia nghiễm nhiên có vé.
baophutho.vn Chiều mai 26/9, CLB Bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ sẽ bước vào trận đấu ở vòng 2, Giải hạng Nhất quốc gia gặp CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Đây...
Sau nửa chặng đường với bốn ván, Nguyễn Thành Bảo dẫn đầu với 8 điểm và sẽ gặp Mạnh Phồn Duệ ở vòng năm, giải cờ tướng thế giới.
Hôm nay (23.9), Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố bảng xếp hạng mới nhất, đáng chú ý tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ được hạng 17 thế giới.