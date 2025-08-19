{title}
Sáng 19/8, tại phường Vĩnh Phúc, Câu lạc bộ Hưu trí tổ chức Chương trình Giao lưu văn nghệ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các đại biểu, hội viên CLB Hưu trí Vĩnh Phúc dự Chương trình Giao lưu văn nghệ.
Tại chương trình giao lưu có 25 tiết mục văn nghệ tham dự đến từ các Tổ hưu trí, những tiết mục trên được đầu tư dàn dựng đặc sắc, có nội dung, trang phục đẹp, lời ca, tiếng hát hay, điệu múa uyển chuyển, khỏe khoắn; mỗi tiết mục diễn viên biểu diễn đều có những sắc thái và ý nghĩa riêng góp phần tạo nên sự hấp dẫn. Đồng thời cũng mang đến cho hội viên một chương trình nghệ thuật với tinh thần vui tươi, phấn khởi ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống cách mạng, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tỉnh Phú Thọ...
Tiết mục văn nghệ Đảng đã cho ta mùa xuân, tốp nam nữ, Tổ hưu trí Bình Xuyên
Tiết mục văn nghệ Quê em miền Trung du, tốp nữ, tổ hưu trí tỉnh.
Tiết mục văn nghệ Đất nước tình yêu, song ca, Câu lạc bộ Hưu trí Hòa Bình
Giao lưu văn nghệ đã tạo nên khí thế phấn khởi, đoàn kết, vui tươi cho toàn thể hội viên; cổ vũ và đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ của câu lạc bộ, giúp hội viên sống vui, sống khoẻ, hăng hái tham gia công tác xã hội.
