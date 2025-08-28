Văn hóa
Giao lưu văn nghệ “Tổ quốc trong tim”

Tối 28/8, phường Thanh Miếu tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tổ quốc trong tim” tại khu vực Công viên Văn Lang chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình có sự tham gia của gần 200 diễn viên quần chúng đến từ các trường học, khu dân cư, đoàn thể trên địa bàn.

Giao lưu văn nghệ “Tổ quốc trong tim”

Tiết mục Lời ru Âu Lạc - Hào khí Việt Nam của Trường Mầm non Bạch Hạc.

Giao lưu văn nghệ “Tổ quốc trong tim”

Tiết mục Việt Nam bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa của Trường Mầm non Sông Lô.

Tại chương trình giao lưu có 10 tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Chương trình đã mang đến bầu không khí sôi nổi, vui tươi, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân.

Giao lưu văn nghệ “Tổ quốc trong tim”

Cán bộ và Nhân dân xem chương trình văn nghệ.

Giao lưu văn nghệ “Tổ quốc trong tim”

Tiết mục “Chỉ có một con đường” của phố Phong Châu Bạch Hạc.

Hoạt động giao lưu văn nghệ không chỉ là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân công lao các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, cổ vũ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng phường ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Khánh Thy


Khánh Thy

