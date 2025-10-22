Gìn giữ “lá phổi xanh”

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình nói riêng luôn được quan tâm, coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Với đặc thù là địa bàn có diện tích rừng tương đối lớn, hằng năm, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân chú trọng thực hiện, góp phần gìn giữ “lá phổi xanh”, đảm bảo sinh kế cho người dân, phát triển bền vững môi trường sinh thái.

Hạt Kiểm lâm Hòa Bình hiện đang quản lý hơn 20 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó có hơn 2.200ha đất rừng đặc dụng; gần 4.200ha đất rừng phòng hộ; gần 15 nghìn ha đất rừng sản xuất, trải rộng trên địa bàn các phường: Thống Nhất, Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh thuộc thành phố Hòa Bình (cũ).

Với địa hình phức tạp, rừng tự nhiên, rừng trồng xen kẽ khu dân cư, do đó lực lượng kiểm lâm phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công tác tuần tra, kiểm soát rừng. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm với chính quyền cơ sở, các tổ bảo vệ rừng và người dân, nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác bảo vệ rừng ở Hạt Kiểm lâm Hòa Bình là việc phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong quản lý, bảo vệ rừng. Người dân không chỉ là đối tượng được hưởng lợi từ rừng mà còn là lực lượng quan trọng tham gia giữ rừng. Người dân coi rừng như tài sản của chính mình. Nếu để rừng bị chặt phá, xói mòn thì chính cuộc sống bị ảnh hưởng. Vì vậy, ai cũng có ý thức giữ gìn, nhắc nhở nhau không vi phạm.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hòa Bình kiểm tra rừng do Hạt quản lý trên địa bàn phường Hòa Bình.

Cùng với quản lý, bảo vệ rừng, nhiều hộ dân trên địa bàn biết khai thác hợp lý tiềm năng từ rừng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Thư ở phường Hòa Bình hiện có gần 20ha rừng. Bà Thư chia sẻ, trước đây, bà và người dân coi rừng là nơi lấy củi, lấy măng, thu nhập thấp. Từ khi được giao đất, giao rừng, gia đình đầu tư trồng cây lâu năm, chăm sóc, bảo vệ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, đặc biệt là của lực lượng kiểm lâm địa bàn. Mỗi chu kỳ 6- 7 năm, gia đình khai thác thu về hàng trăm triệu đồng.

Hạt Kiểm lâm Hòa Bình cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng. Hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn bằng phần mềm FRMS được áp dụng đồng bộ; thường xuyên cập nhật thông tin về nguy cơ cháy rừng để kịp thời cảnh báo, xử lý. Đặc biệt vào mùa khô, các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai chặt chẽ theo phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp cũng được chú trọng. Các buổi truyền thông tại khu dân cư, trên loa truyền thanh các xã, phường được tổ chức thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ hơn về giá trị kinh tế, môi trường của rừng và trách nhiệm bảo vệ rừng. Nhờ có rừng, nguồn nước dồi dào hơn, khí hậu mát mẻ, môi trường an toàn.

Song song với công tác quản lý và bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình còn phối hợp với các phường, xã, doanh nghiệp lâm nghiệp và hộ dân đẩy mạnh trồng rừng kinh tế gắn với phát triển sinh kế. Các mô hình trồng keo, bạch đàn kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 5 phường, xã do Hạt quản lý đã trồng hơn 700ha rừng; 48 nghìn cây phân tán các loại. Thực hiện hỗ trợ trồng rừng cây giống chất lượng cao gần 150ha, với hơn 200 nghìn cây, nâng độ che phủ rừng đạt gần 45%. Việc phát triển kinh tế rừng không chỉ tăng thu nhập cho người dân mà còn giảm áp lực lên rừng tự nhiên, góp phần bảo vệ tài nguyên lâu dài.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với người dân tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Đồng chí Bạch Thị Thu Hằng- Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Hòa Bình cho biết: “Chúng tôi xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ then chốt, gắn liền với phát triển kinh tế và ổn định đời sống người dân.

Hạt luôn tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung tay bảo vệ rừng. Hạt tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở, chú trọng bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế để công tác quản lý rừng thực sự bền vững”.

Có thể thấy, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm và người dân, diện tích, chất lượng rừng trên địa bàn Hạt Kiểm lâm Hòa Bình quản lý ngày càng được giữ vững, phát triển. Những cánh rừng xanh tốt không chỉ là “lá chắn” bảo vệ môi trường, mà còn là nguồn sinh kế, niềm tự hào của người dân địa phương.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình tiếp tục kiên định phương châm “bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống”, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

Hoàng Hương