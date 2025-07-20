Phú Thọ 24h
Gió lốc làm bay mái tôn, một người tử vong tại xã Tân Lạc

Khoảng 17h30 ngày 19/7, tại xóm Tân Ngọc, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, khu vực này xảy ra mưa lớn kèm gió lốc, ông Cù Văn Phương (SN 1957, trú tại xóm Cọi Vỉnh, Tân Lạc) đến mua hàng tại cửa hàng vật liệu xây dựng Đức Thủy. Khi chuẩn bị ra về không may bị mái tôn rơi trúng người dẫn đến chấn thương nặng và tử vong sau đó tại Trung tâm Y tế huyện.

Ngoài vụ việc thương tâm trên, mưa giông cũng gây thiệt hại tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân Lạc: 3 ngôi nhà bị tốc mái (khoảng 300m2, ước tính 60 triệu đồng), 3 bộ cửa cuốn hỏng (ước tính khoảng 30 triệu đồng), 70 tấm pro xi măng vỡ (7 triệu đồng), gần 1.000m2 hoa màu và nhiều cây ăn quả gãy đổ tại khu Thanh Định. Một số tuyến đường bị sụt lún, xuất hiện hố sụt lớn tại khu Ban Rừng, cây đổ làm đứt dây điện gây sự cố tại các xóm Mường Vui, Quạng, Tân Lai; cháy điện xảy ra tại xóm Quang 2.

Ngay sau đó, UBND xã Tân Lạc đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, tổ chức trực ban 24/24, tuyên truyền cảnh báo thời tiết, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và thăm hỏi gia đình có người tử vong.

Theo báo cáo nhanh, toàn khu vực Hòa Bình cũ ghi nhận thiệt hại tại 15 xã do mưa giông lớn, bao gồm: Pà Cò, Bao La, Mai Hạ, Tân Lạc, Vân Sơn, Mường Bi, Mường Hoa... Các địa phương đang tích cực kiểm tra, thống kê và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Lê Chung


Lê Chung

