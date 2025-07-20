Gió lốc làm bay mái tôn, một người tử vong tại xã Tân Lạc

{title}
{publish}
{head}
Khoảng 17h30 ngày 19/7, tại xóm Tân Ngọc, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, khu vực này xảy ra mưa lớn kèm gió lốc, ông Cù Văn Phương (SN 1957, trú tại xóm Cọi Vỉnh, Tân Lạc) đến mua hàng tại cửa hàng vật liệu xây dựng Đức Thủy. Khi chuẩn bị ra về không may bị mái tôn rơi trúng người dẫn đến chấn thương nặng và tử vong sau đó tại Trung tâm Y tế huyện.
Ngoài vụ việc thương tâm trên, mưa giông cũng gây thiệt hại tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân Lạc: 3 ngôi nhà bị tốc mái (khoảng 300m2, ước tính 60 triệu đồng), 3 bộ cửa cuốn hỏng (ước tính khoảng 30 triệu đồng), 70 tấm pro xi măng vỡ (7 triệu đồng), gần 1.000m2 hoa màu và nhiều cây ăn quả gãy đổ tại khu Thanh Định. Một số tuyến đường bị sụt lún, xuất hiện hố sụt lớn tại khu Ban Rừng, cây đổ làm đứt dây điện gây sự cố tại các xóm Mường Vui, Quạng, Tân Lai; cháy điện xảy ra tại xóm Quang 2.
Hiện trường vụ việc.
Ngay sau đó, UBND xã Tân Lạc đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, tổ chức trực ban 24/24, tuyên truyền cảnh báo thời tiết, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và thăm hỏi gia đình có người tử vong.
Theo báo cáo nhanh, toàn khu vực Hòa Bình cũ ghi nhận thiệt hại tại 15 xã do mưa giông lớn, bao gồm: Pà Cò, Bao La, Mai Hạ, Tân Lạc, Vân Sơn, Mường Bi, Mường Hoa... Các địa phương đang tích cực kiểm tra, thống kê và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.
Lê Chung
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh ngày 19/7 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, hiện tại, toàn tỉnh còn 41 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày.
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA), ngày 19/7, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành công văn số 78-CV/TU gửi đến các địa...
baophutho.vn Ngày 19/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công điện số 4592 gửi Giám đốc Thủy điện Hòa Bình về việc thực hiện đóng 2 cửa xả đáy hồ thủy...
baophutho.vn Sáng 19/7, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại...
baophutho.vn Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu không chỉ là công trình giao thông trọng điểm giúp kết nối các tỉnh miền núi Tây Bắc mà còn góp phần...