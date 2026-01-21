Giữ bình yên nơi cửa ngõ Tây Nam của tỉnh

Những tháng cuối năm, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán, luôn được xem là giai đoạn phức tạp về an ninh trật tự. Nhu cầu đi lại, mua sắm, giao thương tăng cao kéo theo nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Do đó, Công an xã Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ bình yên nơi cửa ngõ Tây Nam của tỉnh.

Thượng tá Quách Thế Cường - Trưởng Công an xã Lương Sơn, cho biết: Lương Sơn nằm ở phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và trải dài trên trục quốc lộ 6. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã còn giáp nhiều địa bàn phức tạp như: Xã Xuân Mai (Hà Nội) và xã Liên Sơn, phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ). Với diện tích hơn 131km2, dân số trên 45 nghìn người, phân bố không đồng đều, hoạt động giao thương, dịch vụ diễn ra sôi động, nhất là dịp cuối năm, tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn khó lường, đòi hỏi phải chủ động từ cơ sở.

Công an xã Lương Sơn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý cư trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Theo đó, Công an xã tăng cường nắm tình hình ngay từ thôn, xóm, tiểu khu; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân.

Ngay trong tuần cao điểm đầu tiên (từ 15 đến 22/12/2025), Công an xã Lương Sơn đã triển khai 4 ca tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, lực lượng Công an đã bắt quả tang 2 vụ đánh bạc với 8 đối tượng, thu giữ hơn 12 triệu đồng cùng nhiều tang vật; phát hiện, xử lý 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép, tạm giữ 1 máy xúc và 3 xe ô tô tải.

Cùng với đó, công tác quản lý đối tượng, phòng chống ma túy được siết chặt. Qua kiểm tra, test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy thuộc diện quản lý sau cai. Hồ sơ được lập kịp thời, xử lý đúng quy định, không để phát sinh tệ nạn phức tạp trong cộng đồng.

Song song với đấu tranh, xử lý vi phạm, Công an xã Lương Sơn xác định công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự là giải pháp phòng ngừa từ gốc. Trong tuần cao điểm, lực lượng Công an đã kiểm tra 10 cơ sở nhà trọ, lập biên bản 4 cơ sở vi phạm quy định về cư trú; vận động Nhân dân giao nộp súng tự chế và nhiều hung khí nguy hiểm.

Thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đăng ký xe, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Công an xã Lương Sơn đã tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Với chỉ tiêu được giao là 34.190 hồ sơ (3.104 xe ô tô và 31.086 xe mô tô), là một trong các địa phương có số lượng dữ liệu phải làm sạch rất lớn.

Công an xã Lương Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng tham gia. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể đơn vị, tính đến ngày 16/12/2025, Công an xã Lương Sơn đã hoàn thành 34.358 hồ sơ làm sạch dữ liệu đăng ký xe trước thời hạn 5 ngày, đạt trên 100% tiến độ đề ra.

Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, Công an xã Lương Sơn đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông tại khu vực cổng các trường học. Qua công tác kiểm tra, chỉ trong 2 ngày 16 và 17/12/2025, lực lượng Công an xã đã phát hiện trên 20 trường hợp, nhắc nhở 16 trường hợp và cho viết bản cam kết không tái phạm.

Đồng thời, lập biên bản xử phạt hành chính 4 trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu bên trái,... Việc xử lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, vừa mang tính răn đe, vừa góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh đó, là địa phương có đông đối tượng đã hoàn thành xong án phạt tù nên Lương Sơn đặc biệt coi trọng việc giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Theo rà soát, từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn xã có 20 đối tượng tù tha về địa phương. Hầu hết những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều được cấp uỷ, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, các ban ngành, đoàn thể tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng.

Mô hình tái hòa nhập cộng đồng “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” được thành lập với sự tham gia của Ban Chỉ đạo, đại diện các thôn, xóm, tiểu khu và 57 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn xã. Mô hình nhằm quản lý, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ tâm lý; giúp người chấp hành xong hình phạt tù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và phối hợp phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác dân vận, Công an xã Lương Sơn thăm hỏi, tặng quà người có uy tín xóm Chanh.

Nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số, Công an xã Lương Sơn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên người có uy tín tiêu biểu và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; qua đó phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Lương Sơn tiếp tục duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát, tăng cường quản lý các đối tượng và ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân đón Tết an toàn, bình yên.

Dương Liễu